الهلال الأحمر في غزة: الاحتلال طالبنا بإخلاء مستشفى القدس بشكل عاجل

قال متحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة إن مستشفى القدس بالقطاع تلقى اتصالا من جيش الاحتلال السبت يطالبه بإخلاء المستشفى بصورة عاجلة رغم وجود أكثر من 12 ألف مدني بداخله.

وأكد المتحدث للجزيرة أنهم تواصلوا مع الصليب الأحمر وأبلغوه بأن عملية الإخلاء مستحيلة بسبب وجود آلاف المرضى غالبيتهم على أجهزة التنفس الصناعي.

لكن الاحتلال اتصل بهم مجددا وطالبهم بالإخلاء رغم رفضهم الانصياع وفق المتحدث الذي قال إنهم طلبوا الحماية من الصليب الأحمر وأن تكون علمية الإخلاء -في حال تمت- تحت رعايته.