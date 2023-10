أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية إزالة أي ذكر للناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ من مناهج التعليم العام الإسرائيلي، بسبب موقفها الداعم للفلسطينيين في قطاع غزة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ 17 يوما.

وحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الاثنين، جاء في إعلان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية "هذا الموقف يحرمها (تونبرغ) من أن تكون مصدر إلهام، وبالتالي فهي لم تعد مؤهلة للخدمة كنموذج يحتذى به للطلاب الإسرائيليين".

وجاء الموقف الإسرائيلي من تونبرغ ردا على موقفها الداعم للفلسطينيين في غزة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كانت الناشطة السويدية -التي رشحت 3 مرات لجائزة نوبل- قد دعت يوم الجمعة الماضي إلى التضامن مع الفلسطينيين بدلا من الإضراب من أجل التحرك لمواجهة تغير المناخ.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023