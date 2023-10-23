أميركا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وعدم الذهاب إلى العراق

دعت الخارجية الأميركية مواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان إلى القيام بذلك الآن بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به، وفق تعبير بيان للخارجية.

وقال بيان الخارجية الأميركية إنه لا تزال هناك رحلات تجارية متاحة من لبنان ولكن قدرتها الاستيعابية تنخفض.

وكانت واشنطن قد أعلنت أيضا في بيان، أمس الأحد، أنها أمرت بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في العاصمة العراقية بغداد وقنصليتها في أربيل، كما دعا البيان الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق.

وهددت فصائل عراقية مسلحة مقرّبة من إيران بمهاجمة مصالح أميركية في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل. واستُهدفت في الأيام الأخيرة قواعد عراقية عدة تستخدمها قوات أميركية.

وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية شملت حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو ألفين من قوات مشاة البحرية.

وتضع واشنطن نفسها في حالة تأهب قصوى، وكانت لوّحت بالرد في حال تدخلت أطراف أخرى في المواجهة ضد إسرائيل.