أميركا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وعدم الذهاب إلى العراق

دعت الخارجية الأميركية مواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان إلى القيام بذلك الآن؛ بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به، وفق تعبير بيان للخارجية.

وقال بيان الخارجية الأميركية، إنه لا تزال هناك رحلات تجارية متاحة من لبنان، ولكن قدرتها الاستيعابية تنخفض.

وكانت واشنطن قد أعلنت -أيضا- في بيان، أمس الأحد، أنها أمرت بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في العاصمة العراقية بغداد وقنصليتها في أربيل؛ بسبب "تهديدات أمنية متزايدة ضد موظفي الحكومة الأميركية ومصالحها في العراق".

كما دعا البيان الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق، على خلفية ما وصفه بـ "الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية، وقدرة بعثة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيين"

الحكومة ترفض

بالمقابل، نقل متحدث عسكري عن الحكومة العراقية -اليوم الاثنين- أنها ترفض الهجمات على القواعد العسكرية التي تستضيف مستشاري التحالف الدولي، وأضاف في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه الأجهزة الأمنية بتتبع العناصر المنفذة للهجمات.

جاء بيان المتحدث بعد تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد العسكرية العراقية، التي تستضيف قوات أميركية، وقوات دولية أخرى في الآونة الأخيرة.

وهددت فصائل عراقية مسلحة مقرّبة من إيران بمهاجمة مصالح أميركية في العراق، على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل. واستُهدفت في الأيام الأخيرة قواعد عراقية عدة تستخدمها قوات أميركية.

وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية، شملت حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما، ونحو 2000 من قوات مشاة البحرية.

وتضع واشنطن نفسها في حالة تأهب قصوى، وكانت لوّحت بالرد في حال تدخلت أطراف أخرى في المواجهة ضد إسرائيل.