أصوات غربية تُغرّد خارج سرب تأييد إسرائيل وتدعم غزة

على مدى أسبوعين من انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- حظيت إسرائيل بدعم غربي غير مسبوق؛ سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا، وبدا العالم وكأنه يُغرّد على خط واحد.

لكن أصواتا هنا وهناك خالفت ذلك، وأعلنت بوضوح رفضها لآلة الانتقام الإسرائيلي من غزة وأهلها، وتأييدها لحق الفلسطينيين في الحياة.

🔴🔴بدأت إدارة #بايدن تشهد اختلافات وانتقادات من الداخل-باستقالات مسؤولين استيقظت ضمائرهم بعكس ضمائر الصهاينة العرب والعجم🤔🤦🏽‍♂️

🔴🔴قدم جوش باول مدير إدارة شوون صفقات الأسلحة للخارج-في وزارة الخارجية الأميركية بعد 11 عاماً استقالته المسببة

🔴🔴وبرر باول في بيان لاذع وناقد بقسوة… pic.twitter.com/6Bi2Lu4QVN — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) October 19, 2023

وفيما يلي أبرز هذه الشخصيات:

مسؤول أميركي يستقيل

قبل 3 أيام، قدّم المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية جوش بول استقالته؛ بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وقال، إنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية "الفتاكة" الأميركية لإسرائيل، ووصف سلوك الإدارة الأميركية بأنه "رد فعل متهور" قائم على "الإفلاس الفكري".

وكتب بول في معرض تقديمه خطاب استقالته المسوغ أنه "لا يستطيع قبول الاستمرار في وظيفة تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين".

وتحدث بول إلى موقع "هاف بوست" الأميركي، وقال، إنه شعر بأنه يجب عليه القيام بذلك؛ لأنه كان يعلم أنه لا يستطيع الضغط من أجل سياسة أكثر إنسانية داخل الحكومة الأميركية، مضيفا "عندما تأكدت من أنني لا أستطيع تغيير أي شيء استقلت".

عاجل | رسالة مفتوحة من ٤١١ موظفا في مكاتب أعضاء الكونغرس الأمريكي تحث المشرعين على الدعوة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة pic.twitter.com/3IdMGhRXOP — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 20, 2023

وكان بول مديرا للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، الذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحة، حسب صحيفة "واشنطن بوست". وقد أمضى أكثر من 11 عاما في وظيفته التي ينسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس، والرسائل العامة لمكتب رئيس يتعامل مع المساعدات العسكرية.

وبعد هذه الاستقالة بيوم واحد، أرسل 411 موظفا في مكاتب أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة مفتوحة تحث المشرعين على الدعوة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

"لا يحق لإسرائيل فعل ما تشاء للدفاع عن نفسها".. #النرويج تخالف الموقف الأوروبي وتعلن رفضها حصار #غزة وترصد مبالغ مالية جديدة لدعم المدنيين في القطاع المنكوب. pic.twitter.com/Z3ggT0akyW — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) October 14, 2023

النرويج تُغرّد خارج السرب

كان موقف النرويج مختلفا كثيرا عن غالبية الدول الأوروبية؛ فقد حذّر رئيس الوزراء النرويجي يوناس ستوره من تدهور الأوضاع في غزة، وصولا إلى ما وصفها بـ"كارثة إنسانية". وأدان ستوره الحصار على قطاع غزة والإجراءات التي تستهدف المدنيين في القطاع.

كما أعلنت وزيرة الخارجية أنيكن هويتفيلدت رفضها حصار غزة، ورصدت مبالغ مالية جديدة لدعم المدنيين في القطاع المنكوب.

وشددت الوزيرة على أنه "لا يحق لإسرائيل فعل ما تشاء للدفاع عن نفسها".

البرلماني الأيرلندي ريتشارد بويد باريت يقود مظاهرة ضخمة لدعم فلسطين لمزيد من التغطية تابعونا على تليجرام «رصد»: https://t.co/77l368kpUJ pic.twitter.com/IjmKq36VlY — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 16, 2023

موقف حازم من أيرلندا

بدورها، اتخذت أيرلندا موقفا حازما من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وقال رئيس وزرائها ليو فارادكار، إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة، وليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن رئيس الوزراء الأيرلندي دعا -أيضا- إلى فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وقال فارادكار لراديو وتلفزيون أيرلندا، "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لإسرائيل الحق في الظلم". وأعرب عن قلقه مما يراه يحدث في غزة في الوقت الراهن.

وأوضح أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني من خلال معاقبتها للمدنيين الفلسطينيين، وأن أيرلندا ستسعى إلى فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

كما انتقد النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت -في كلمة أمام برلمان بلاه- سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة، وقال، إن إسرائيل "تمطر غزة بآلاف الصواريخ، وتتعهد بترك 2.2 مليون شخص جائعين وعطشى ودون كهرباء".

ولاحقا قاد باريت مظاهرة ضخمة لدعم فلسطين، وصف فيها إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية"، مؤكدا "نحن أمام جريمة حرب متكاملة، وفق اتفاقية جنيف".

"لو كانت روسيا لسارعنا بفرض العقوبات".. وزيرة إسبانية تطالب بتقديم نتنياهو إلى محكمة العدل الدولية.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/y0fedeejcE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2023

وزيرة إسبانية: جريمة حرب إسرائيلية

أما وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا، فقد أدانت ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة من أفعال قالت، إنه يمكن أن نعدّها "جريمة حرب وإبادة جماعية مبرمجة".

وأكدت بيلارا -في تصريح لها تعليقا على تطورات الأوضاع في قطاع غزة- أن إسرائيل تركت مئات الآلاف من الأشخاص دون كهرباء ولا طعام ولا ماء، وتقصف المدنيين، مما يعدّ عقابا جماعيا ينتهك بشكل خطير القانون الدولي الإنساني، ويمكن أن نعدّه جريمة حرب، كما قالت.

واتهمت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بتشجيع إسرائيل على ممارسة سياسة التفرقة والعنصرية والعدوان التي تنتهك -حسب الوزيرة الإسبانية- حقوق الإنسان بصورة خطيرة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية -كما حدث مع روسيا- ضد المسؤولين سياسيا عن هذه الإبادة الجماعية، خاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبقية القادة السياسيين.

البرلمان الأوروبي يمنع نائباً إسبانياً من ارتداء الكوفية الفلسطينية والنائب يحتج ويرد: كيف تحظرونها وتسمحون بطاقية اليهود؟ #حرب_غزة pic.twitter.com/zfv3OolS3E — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 19, 2023

ومضت بيلارا أكثر من ذلك حين طالبت بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". كما طالبت حكومتها بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على الفور.

وعلى مستوى إسبانيا -كذلك-، أجبر البرلمان الأوروبي النائب الإسباني مانو بينيدا على خلع الكوفية الفلسطينية قبل إلقاء كلمته في جلسة عامة كانت تناقش الحرب في غزة.

وهاجم بينيدا البرلمان واتهمه بازدواجية المعايير، خاصة أنه كان مسموحا ارتداء "الكيباه" أو الطاقية اليهودية للتعبير عن الدعم لإسرائيل.

جريمي كوربن، رئيس حزب العمال البريطاني السابق، مخاطبا الحشود "ونحن نرفع علم #فلسطين، نقول بصراحة لقادتنا السياسيين في هذا البلد: لا تبرروا جرائم الحرب، لا تبرروا الجوع وحرمان الدواء عن المحاصرين في #غزة" pic.twitter.com/CDNo93hsay — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) October 15, 2023

صوت بريطاني معارض

دعا رئيس حزب العمال البريطاني السابق جريمي كوربن الساسة البريطانيين إلى عدم تسويغ ما وصفها بـ"جرائم الحرب"، أو الجوع والحرمان من الدواء التي يفرضها الاحتلال على المحاصرين في غزة.

"لقد شاركنا في هذه الجريمة ضد الإنسانية لعقود ..

لأننا أغلقنا أفواهنا طالما كان الفلسطينيون هم من يموتون وليس المحتلين" وزير مالية اليونان السابق "يانيس فاروفاكيس" يدين أوروبا ويدعوها للتكفير عن نفسها pic.twitter.com/qGwCHlswQA — ترجمات (@trjmatcom) October 19, 2023

وزير يوناني سابق ضد الفصل العنصري

أما وزير مالية اليونان السابق يانيس فاروفاكيس فقال، "لقد شاركنا في هذه الجريمة ضد الإنسانية لعقود؛ لأننا أغلقنا أفواهنا طالما كان الفلسطينيون هم من يموتون وليس المحتلين".

وأدان فاروفاكيس أوروبا، ودعا الغرب عموما إلى "التكفير عن خطاياه"، وإلى أن تتحول الأحداث إلى نداء يقظة للأوروبيين لأخذ خطوة حاسمة نحو السلام في فلسطين، بتدمير ما سمّاه نظام الفصل العنصري.

مشاهير من هوليود يدعمون غزة

عبّر العديد من مشاهير هوليود عن دعمهم لفلسطين وأهل غزة مؤكدين إدانتهم للجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

ومن بين هؤلاء الفنانين تيلدا سوينتون، وتشارلز دانس، وستيف كوغان، وبيتر مولان، وماكسين بيك، وميريام مارغوليس.

Israel has bombed 23 ambulances 22 hospitals and health facilities in Gaza. They are now attempting to tell the world that Hamas did this massacre on the Baptist hospital in #Gaza Gaza. — liam cunningham (@liamcunningham1) October 17, 2023

وعلى رأس قائمة داعمي الموقف الفلسطيني، يأتي الفنان الإيرلندي ليام كونينغهام -أحد أبطال مسلسل "صراع العروش"- الذي شارك عبر حساباته الشخصية صورا وأخبارا متتابعة بشأن غزة، آخرها فيديو للمسيرة السلمية التي خرجت في شوارع مدينة دبلن لتأييد فلسطين.

الممثلة الأميركية الحاصلة على الأوسكار، سوزان سراندون، من مشاهير هوليود الذين يدعمون غزة هذه الأيام، في حين تحاول رصد إحصاءات القتلى ونشر فيديوهات تتحرى الدقة والأمانة في سبيل توعية الجماهير الغربية التي تصدق رواية الإعلام الصهيوني.

أحد أهم المتابعين للأحداث الجارية، الممثل الأميركي جون كوزاك الذي يُكرّس وقته وجهده ومنصاته لنشر الأخبار وتحديث أرقام الضحايا، والتعبير عن رأيه بقوة، حيث دعم فلسطين، وأدان أفعال قوات الاحتلال.

ولم يكتف كوزاك بالتأييد من خلف الشاشة، بل شارك في المسيرة التي خرجت لدعم فلسطين في شيكاغو، وأعقبها بتغريدة أكد خلالها أنه لم يجد من المشاركين بالمسيرة إلا المطالبة بتحرير فلسطين دون أي دعوة إلى قتل اليهود أو سفك دماء المدنيين، مُكتفيين بالمطالبة باسترداد وطنهم ووقف بحور الدم التي يتعرّض لها أهلهم إثر القصف المستمر، وأضاف "الغريب أن الغرب يصفهم بالإرهابيين جراء تلك الطلبات المنطقية والمشروعة".

وقبل يومين، بعث العشرات من المشاهير في هوليود رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل.

وجاء في الرسالة: "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وأشاروا إلى أنه يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى سكان غزة. واختتم المشاهير رسالتهم بأنهم "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا".

وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبا، الكوميدي جون ستيوارت، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، والمخرج والممثل مارك روفالو، وآخرون.

أكثر من ٢٠٠٠ ممثل وفنان بريطاني وقّعوا على رسالة مفتوحة من بينهم تيلدا سوينتن، ستيف كوغان، تشارلز دانس وميريام مارغويلز، ومن بين المخرجين كان هناك مايك لي ومايكل وينتربوتوم وغيرهم.

وتدعو الرسالة إلى الوقف الفوري للحصار والقصف الإسرائيلي على غزة.

وجاء فيها أيضاً:

"إننا نشهد جريمة… pic.twitter.com/6spBj6Neaq — khalil hanoun (@khalilhanoun) October 19, 2023

2000 فنان بريطاني يعترضون

وفي بريطانيا أيضا، وقّع أكثر من 2000 ممثل وفنان على رسالة مفتوحة تدعو إلى الوقف الفوري للحصار والقصف الإسرائيلي على غزة.

ومن بين الموقّعين تيلدا سوينتن، وستيف كوغان، وتشارلز دانس، وميريام مارغويلز. ومن بين المخرجين كان هناك مايك لي، ومايكل وينتربوتوم وغيرهم.

وجاء في الرسالة، "إننا نشهد جريمة وكارثة.. لقد حوّلت إسرائيل جزءا كبيرا من غزة إلى أنقاض، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني".

واتهموا الحكومة البريطانية بـ"مساعدة وتحريض إسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب" في غزة. كما أسسوا موقع "فنانون من أجل فلسطين" (artistsforpalestine.org.uk) لدعم التحرك.

تصرف غير مسبوق داخل مجلس #حقوق_الإنسان بجنيف، حيث قام عدد كبير من المشاركين بإدارة ظهورهم أثناء كلمة السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور . pic.twitter.com/veZNpU26cp — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 20, 2023

تصرف غير مسبوق بجنيف

أما داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فقام عدد كبير من المشاركين بإدارة ظهورهم أثناء كلمة السفيرة الأميركية ميشيل تايلور، اعتراضا على الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل.

تحت شعار "موتوا".. طلاب جامعة هارفرد الأمريكية يستلقون على أرض فناء الجامعة احتجاجا على القصف الإسرائيلي على غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/Pb0Vl0WiRS — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 20, 2023

طلاب جامعة هارفارد يتظاهرون

ولأكثر من مرة، تظاهر طلاب في جامعة هارفارد الأميركية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، مؤكدين رفضهم دعم الإدارة الأميركية لدولة الاحتلال في حربها ضد غزة.

ورفع الطلاب الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها عبارات من قبيل "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة". كما استلقى بعضهم على العشب متظاهرين بالموت، في إشارة إلى مئات الشهداء الذين ارتقوا بعد قصف الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وكان اتحاد يضم 34 مجموعة طلابية في هارفارد قد أصدر بيانا حمّل فيه "النظام الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جميع أعمال العنف المنتشرة"، بعد عقود من الاحتلال.

وأضاف الطلاب -في البيان المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني- أن "نظام الفصل العنصري هو المسؤول الوحيد عن ما يحدث في غزة".

وفي المقابل، استمر التصعيد ضد جامعة هارفارد من المتبرعين من المليارديرات المانحين للجامعة، وذلك على خلفية أحداث الحرب في غزة.

وكان الملياردير والمالك السابق لفيكتوريا سيكريت ليزلي ويكسنر وزوجته أبيجيل أحدث المنضمين لقائمة المتبرعين الذين قطعوا علاقتهم بالجامعة، وتوقفوا عن تقديم المنح المعهودة لها بعد ما عدّوه "موقفا مخزيا" من الجامعة في الرد على هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، والبيان المناهض لإسرائيل الصادر عن المجموعات الطلابية بالجامعة.

#لقطات | "لقد تربينا على أن العرب هم الأشرار لكن اتضح أن هذا كذب".. ممثل أمريكي يهودي يعترف بأن إسرائيل دولة فصل عنصري تقوم بإبادة جماعية في فلسطين.#فيديو #إيكاد #غزة #إسرائيل_إرهابية #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/wZtKpyyMdC — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 17, 2023

ممثل أميركي يهودي يرفض "الإبادة الجماعية"

رأى الممثل الأميركي اليهودي يعقوب بيرغر أن "إسرائيل دولة فصل عنصري تنفّذ إبادة جماعية في فلسطين، وهي جريمة حرب".

وقال، إن الفلسطينيين مواطنون من الدرجة الثالثة، وقد تعرضوا للإخضاع والمعاملة الوحشية من قِبل إسرائيل منذ النكبة في 1948، مؤكدا أنه -بصفته يهوديا- "تربينا على أن العرب هم الأشرار، لكن اتضح أن هذا كذب".

" بالرغم من الاجراءات المشدده التي اتخذتها بعض الدول الاوروبيه لفرض عقوبات لكل من يدعم فلسطين

لدرجه ان دوله مثل المانيا هددت بان كل اجنبي سيناصر غزه سيتم ترحيله

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وعلى الرغم من الضغوط والحظر، خرج الأوروبيون إلى الشوارع للرد على إسرائيل. "في فرنسا و أمستردام، مدريد" " شعوب… pic.twitter.com/6yFdRSnHTk — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) October 15, 2023

مظاهرات تعمّ أوروبا وأميركا

أما على المستوى الشعبي، فعلى مدى أسبوعين كاملين، لم تتوقف مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني. وشهدت عواصم ومدن عدة حول العالم -خاصة في أوروبا والولايات المتحدة- مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، أعربوا خلالها عن استنكارهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأبرز المدن التي شهدت مظاهرات هي واشنطن ونيويورك وشيكاغو ودالاس ولندن وباريس وبرلين وكوبنهاغن وأمستردام ومدريد وبرشلونة وغيرها.

ويمثل احتجاج الشوارع موقفا يفضح تعامل عدد كبير من الساسة ووسائل الإعلام الغربية المروجة للرواية الإسرائيلية، والمتعامية عما يحدث من جرائم في قطاع غزة المحاصر.