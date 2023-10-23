أبرز تطورات اليوم الـ17 للحرب الإسرائيلية على غزة
23/10/2023
في اليوم الـ17 من حربه الشاملة على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في القطاع، حيث قصف الأحياء السكنية والمستشفيات، مما أدى لسقوط نحو 400 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أبلغ الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية أنه لا مفر من عملية برية في غزة لتحقيق هدف القضاء على حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 5087 شهيدا بينهم أكثر من 2055 طفلا و1119 امرأة، بالإضافة إلى 15 ألفا و273 جريحا، و1500 مفقود تحت الأنقاض، بينهم 830 طفلا.
وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 94 شهيدا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بعد استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين ونابلس والخليل.
وفي ما يلي أبرز تطورات اليوم الـ17 من طوفان الأقصى:
- حماس تعلن استشهاد أحد قادتها في الضفة الغربية الشيخ عمر دراغمة في سجون الاحتلال جراء التعذيب.
- وزارة الصحة في قطاع غزة: مجزرة إسرائيلية في مخيم الشاطئ خلفت عشرات الشهداء والجرحى.
- الناطق باسم القسام: أطلقنا بوساطة مصرية وقطرية سراح محتجزتين لدواع إنسانية.
- جلسة استثنائية وطارئة للجمعية العامة بشأن الوضع في غزة الخميس.
- الخارجية الأميركية: وقف إطلاق النار سيمنح حماس الفرصة لمواصلة هجماتها على إسرائيل.
- البيت الأبيض: أرسلنا عددا قليلا من المستشارين العسكريين إلى إسرائيل لتقديم المشورة.
- الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا 800 فلسطيني في الضفة الغربية بينهم 500 من كوادر حماس منذ بداية الحرب.
- وزير الخارجية الروسي: التعزيزات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تهدد بالتصعيد.
- العدل الدولية تعقد جلسات استماع عن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي في فبراير/شباط المقبل.
- الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان يجري اتصالين منفصلين مع رئيس المكتب السياسي لحماس والأمين العام "للجهاد الإسلامي".
- وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة نقل أميركية تحمل معدات وعتادا عسكريا هبطت في مطار رامون قرب إيلات.
- كتائب القسام تبث مقطعا مصورا لمسيّرات "الزواري" الانتحارية هاجمت بها إسرائيل.
- وزير الدفاع الإسرائيلي: المرحلة التالية من الحرب ستكون مشتركة من البحر والجو والبر.
- وزارة الصحة بغزة: ضحايا العدوان الإسرائيلي: 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة، إضافة إلى 15 ألفا و273 مصابا.
- كيربي: المساعدات الأمنية الأميركية مستمرة في التدفق لإسرائيل بشكل يومي.
- مكتب الإعلامي الحكومي بغزة: قوات الاحتلال ارتكبت 597 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية.
- الجيش الإسرائيلي لنتنياهو: لا مفر من عملية برية في غزة.
- يديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة الجيش، وعلاقات متوترة بين نتنياهو وغالانت تعرقل العمل المشترك.
- الإذاعة الإسرائيلية: حماس ستفرج عن 50 أسيرا من حملة الجوازات الأجنبية.
- البنتاغون: استهداف قاعدة التنف في سوريا، ولا إصابات بقواتنا.
- كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي: معركة غزة ستكون صعبة، وحماس بنت آلة عسكرية هائلة.
- حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود لفتح ممر إنساني عاجل.
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أميركية إضافية.
- الأمم المتحدة: أكثر من 19 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل.
- دخول دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.
- معاريف: 49% من الإسرائيليين يحمّلون الحكومة المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
- مسودة نتائج قمة الاتحاد الأوروبي: دعم وقف إنساني للحرب بين إسرائيل وحماس لإيصال المساعدات.
- مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها حول كل المدن والقرى بالضفة الغربية.
- حماس: المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة.
- هيئة شؤون الأسرى: قوة كبيرة من الاحتلال اقتحمت الخميس الماضي سجن الدامون، واعتدت على الأسيرات وعزلت بعضهن.
- مدير مستشفى الأقصى بغزة: تضاؤل إمدادات الوقود يعرض حياة 130 من الأطفال بالحاضنات للخطر.
- الجهاد الإسلامي: الموقف العربي والإسلامي ضعيف، والتحركات السياسية لمختلف الدول مترددة أمام أميركا والغرب.
المصدر : الجزيرة