أبرز تطورات اليوم الـ17 للحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ17 من حربه الشاملة على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في القطاع، حيث قصف الأحياء السكنية والمستشفيات، مما أدى لسقوط نحو 400 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أبلغ الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية أنه لا مفر من عملية برية في غزة لتحقيق هدف القضاء على حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 5087 شهيدا بينهم أكثر من 2055 طفلا و1119 امرأة، بالإضافة إلى 15 ألفا و273 جريحا، و1500 مفقود تحت الأنقاض، بينهم 830 طفلا.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 94 شهيدا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بعد استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين ونابلس والخليل.

وفي ما يلي أبرز تطورات اليوم الـ17 من طوفان الأقصى: