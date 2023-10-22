واشنطن تأمر بإجلاء موظفين وتدعو الأميركيين لتجنب السفر إلى العراق

أمرت الولايات المتحدة -الأحد- بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، وحثت رعاياها على تجنب السفر إلى العراق خشية التعرض لهجمات في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إن أمر الإجلاء "يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها"، مشيرة إلى أن عمل بعثة الولايات المتحدة في العراق مقتصر على دعم الأميركيين الموجودين هناك.

ودعت الوزارة الأميركيين لتجنب السفر إلى العراق بسبب مخاوف تتعلق بما سمته الإرهاب والخطف.

وفي الأيام القليلة الماضية، تواترت الهجمات بالطائرات المسيرة على قاعدة عين الأسد الجوية التي تقع في محافظة الأنبار (غربي العراق) وتضم قوات أميركية وأخرى عراقية.

وتأتي هذه الهجمات بعدما هددت فصائل عراقية باستهداف مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وفي سوريا، وقع هجومان بالصواريخ على حقل العمر النفطي وخط الغاز الواصل إلى معمل كونيكو للغاز الطبيعي، وهما موقعان تتخذهما القوات الأميركية قواعد لها بريف دير الزور شمال شرقي البلاد.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن سفنية حربية أميركية اعترضت صواريخ ومسيرات أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.