هدد بقطع "رأس الأفعى".. وزير إسرائيلي: سندمر إيران إذا انضم حزب الله إلى الحرب

قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إن إسرائيل ستقطع "رأس الأفعى"، وهدد بشن هجوم عسكري ضد إيران إذا بادر حزب الله إلى إطلاق حرب ومهاجمة إسرائيل.

وأكد بركات -في حوار لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية- أن إسرائيل لن ترد على حزب الله فقط إن فتح جبهة جديدة انطلاقا من جنوب لبنان ولكنها ستستهدف إيران مباشرة.

وقال "خطة إيران هي مهاجمة إسرائيل على كافة الجبهات، وإذا وجدنا أنهم ينوون استهداف إسرائيل فلن نكتفي بالرد على تلك الجبهات، بل سنذهب إلى رأس الثعبان، وهو إيران".

وأضاف "إذا هاجمنا أعداؤنا فسنقضي عليهم، آيات الله في إيران لن يناموا هانئين في الليل، وسنتأكد من أنهم سيدفعون ثمنا باهظا إذا فتحوا الجبهة الشمالية".

وهدد بركات -وهو رئيس بلدية القدس السابق- بأن يدفع لبنان وحزب الله "ثمنا باهظا مثلما ستدفعه حماس"، مضيفا "الرسالة الواضحة للغاية هي أننا سنلاحق قادة إيران أيضا، لدى إسرائيل رسالة واضحة للغاية لأعدائنا، ونحن نقول لهم: انظروا إلى ما يحدث في غزة، سوف تحصلون على المعاملة نفسها إذا هاجمتمونا، سوف نقوم بمسحكم من على وجه الأرض".

واعتبر أن حزب الله "لن يقوم بالتصعيد دون أمر من إيران"، مضيفا "من نواحٍ عدة حزب الله هو إيران"، وقال إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأميركي جو بايدن -اللذين زارا إسرائيل الأسبوع الماضي- يدركان أن هناك "تحالفا عالميا للشر بين إيران وحماس وحزب الله".

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي عقب تحذيرات غربية من خطر تحول الوضع الحالي في غزة إلى صراع إقليمي، وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال قمة السلام في القاهرة أمس السبت "علينا أن نعمل معا لمنع تحول الوضع المأساوي في غزة إلى صراع إقليمي، لأن هذا هو بالضبط ما تريده حماس".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو أسبوعين توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وجاء ذلك بالتزامن مع العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة والذي أوقع 4385 شهيدا، بينهم أكثر من 1756 طفلا و976 امرأة.