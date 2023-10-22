موسكو تحبط محاولات أوكرانية لعبور نهر دنيبرو وكييف تسقط مسيّرات روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأحد- إن قواتها أحبطت عدة محاولات لوحدات أوكرانية لعبور نهر دنيبرو في منطقة خيرسون (جنوب)، في حين أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدميرها صاروخا و6 مسيرات أطلقتها روسيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها اعترضت -أمس السبت- ما سمته "فرق تخريب واستطلاع" أوكرانية خلال محاولتها عبور نهر دنيبرو، مشيرة إلى أنها دمرت أيضا معدات لعبور المياه ومركبات بالقرب من قرية ستانيسلاف.

ويأتي ذلك بعد ما قال معهد دراسة الحرب الأميركي الجمعة الماضية إن قوات أوكرانية اخترقت -على ما يبدو- الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في خيرسون بجنوب أوكرانيا.

من جهته، قال حاكم خيرسون -المعين من روسيا- إن 3 صواريخ أوكرانية كانت متجهة لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم أُسقطت الأحد فوق منطقة تسيطر عليها القوات الروسية في المقاطعة.





واستعادت أوكرانيا السيطرة على أجزاء من خيرسون أواخر العام الماضي، بعدما سيطرت عليها القوات الروسية لأشهر قبل أن تتراجع إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو وتواصل قصف المدينة من هناك.

وكان حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق) قال إن صاروخا روسيا أصاب السبت مركزا لتوزيع البريد في خاركيف (ثاني كبرى المدن الأوكرانية)، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

بدورها، قالت القوات الجوية الأوكرانية -اليوم الأحد- إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت صاروخ كروز و6 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها روسيا مساء السبت، مضيفة أن القوات الروسية أطلقت في المجمل 9 صواريخ كروز.

وتتواصل هذه الهجمات ضمن معارك الكر والفر في الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت أواخر فبراير/شباط 2022، ويقول كل طرف إنه يكبد الطرف الآخر خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، كما يصدر الجانبان بيانات متضاربة بشأن تقدم القوات على الأرض.