مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والقوات الإسرائيلية تمنع دخول المصلين

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة اليوم الأحد، وسط تشديد قوات الأمن الإسرائيلية الإجراءات الأمنية على أبواب المسجد ومنعها المصلين من الدخول، تزامنا مع اعتداءات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية لم تسمح إلا لكبار السن بالدخول إلى المسجد للصلاة، كما منعت طلبة مدارس الأقصى من الوصول إليه، وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

وكانت قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة يوم الجمعة الماضي على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، إذ لم يتمكن من أداة الصلاة في باحاته إلا 5 آلاف فلسطيني، في حين يصلي الجمعة عادة ما يزيد على 50 ألف شخص في باحاته.

اعتداءات في الضفة

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 90 شهيدا بعد استشهاد 5 أشخاص في جنين وطوباس إثر اشتباكات مع القوات الإسرائيلية وقصف إسرائيل مسجد الأنصار في جنين.

كما اعتقلت إسرائيل 65 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ أمس السبت، مما يرفع حصيلة الاعتقالات إلى 1130 معتقلا في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتركزت أغلب عمليات الاعتقال في رام الله والخليل والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على جنين ونابلس وطولكرم وسلفيت، بحسب هيئات حكومية.

وتشهد الضفة الغربية توترا واشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال.