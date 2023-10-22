قطر تشدد على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة إلى غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين العالقين تحت القصف في قطاع غزة.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري -في اتصال تلقاه من وزير الخارجية النمساوي ألكسندر تشالنبيرغ- على أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد في وقت سابق أن الأولوية في الوقت الحالي هي "وقف الحرب بغزة لضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية للعالقين".

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "نعزز جهودنا مع الشركاء لفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات لقطاع غزة"، لافتا إلى أن قتل المدنيين الأبرياء وممارسة سياسة العقاب الجماعي لغزة أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

#فيديو

وصول شحنات إغاثية عاجلة لأهلنا المتضررين من الحرب على #غزة إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية تمهيدياً لإدخالها إلى #قطاع_غزة #فداكِ_فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/N2bCizMjSW — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) October 22, 2023

مساعدات قطرية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن توجه طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة العريش المصرية، وعلى متنهما مساعدات لقطاع غزة.

وصول طائرتين تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار العريش الدولي، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، تحمل 86 طناً من المساعدات الطبية والغذائية، التي أرسلها صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، تمهيداً لنقلها إلى #غزة pic.twitter.com/hwS1rChY40 — Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) October 22, 2023

وتتكون شحنة المساعدات القطرية من 87 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وغارات إسرائيلية مكثفة لليوم الـ16، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.