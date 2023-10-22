قطر تؤكد استمرار التنسيق مع واشنطن للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استمرار تنسيق دولة قطر مع الولايات المتحدة الأميركية والشركاء الدوليين للإفراج عن الأسرى وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال بيان للخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى أمس السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال الاتصال استمرار تنسيق دولة قطر مع الولايات المتحدة الأميركية والشركاء الدوليين للإفراج عن الأسرى وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وقد شكر وزير الخارجية الأميركي خلال الاتصال قطر على جهودها في تأمين إطلاق سراح المواطنتين الأميركيتين من قطاع غزة.

وأضاف بلينكن في منشور له على موقع "إكس" أنه شكر قطر أيضا على جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

Spoke with Qatar’s Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ today about the crisis in Israel and Gaza and thanked him for Qatar’s work to secure the return of two missing Americans as well as Qatar’s efforts to advance security and stability in the region. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 21, 2023

والجمعة أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح محتجزتين أميركيتين، وهما أم وابنتها، لـ"دواع إنسانية" استجابة لجهود وساطة قطرية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قوله إن إطلاق سراح المواطنتين الأميركيتين "يطمئننا، كما يطمئن شركاءنا، إلى أن الجهود التي بذلت في الأيام الأخيرة فعالة ويجب مواصلتها". وأكد أن النقاشات الجارية قد تفضي للإفراج عن مزيد من الأسرى "قريبا جدا".

وأضاف الأنصاري "لا أستطيع أن أعدكم بأن ذلك سيحدث اليوم أو غدا أو بعد غد. لكننا نسير على طريق سيؤدي قريبا جدا إلى إطلاق سراح الأسرى، وخصوصا المدنيين".

وفي وقت سابق، أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن هناك بين 200 إلى 250 أسيرا إسرائيليا في غزة منهم 200 لدى الكتائب. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إبلاغ عائلات 203 من الجنود بأن أبناءهم محتجزون في قطاع غزة.