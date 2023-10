قطر تؤكد استمرار التنسيق مع واشنطن للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استمرار تنسيق دولة قطر مع الولايات المتحدة الأميركية والشركاء الدوليين للإفراج عن الأسرى وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال بيان للخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى أمس السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال الاتصال استمرار تنسيق دولة قطر مع الولايات المتحدة الأميركية والشركاء الدوليين للإفراج عن الأسرى وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وقد شكر وزير الخارجية الأميركي خلال الاتصال قطر على جهودها في تأمين إطلاق سراح المواطنتين الأميركيتين من قطاع غزة.

وأضاف بلينكن في منشور له على موقع "إكس" أنه شكر قطر أيضا على جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

Spoke with Qatar’s Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ today about the crisis in Israel and Gaza and thanked him for Qatar’s work to secure the return of two missing Americans as well as Qatar’s efforts to advance security and stability in the region.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 21, 2023