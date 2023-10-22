غزة.. الاحتلال يدمر 31 مسجدا وأضرار بالغة في 3 كنائس

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد إن عدد المساجد التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في قصفه المتواصل على قطاع غزة ارتفع إلى 31 مسجدا، كما تم تسجيل أضرار بالغة في 3 كنائس.

من جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان أن الجيش الإسرائيلي دمر 5 مساجد بشكل كلي في القطاع، مما رفع عدد المساجد المدمرة إلى 31 منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري.

وأعلنت الوزارة السبت الماضي أن القصف الإسرائيلي دمر 26 مسجدا في غزة "بشكلي كلي"، في حين دمر عشرات المساجد "بشكل جزئي وأصاب بعضها بأضرار بليغة".

كما استشهد في الغارات الإسرائيلية 10 من موظفي الأوقاف وأصيب آخرون، وفقا للبيان.

ولم تسلم الكنائس بدورها من القصف الإسرائيلي، فقد أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتسجيل أضرار بالغة في 3 كنائس.

وسقط العديد من الشهداء وأصيب عشرات آخرون في غارة للاحتلال الخميس الماضي استهدفت كنيسة الروم الأرثوذكس -ثالث أقدم كنائس العالم- وسط مدينة غزة.

وتعدّ كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس أقدم كنيسة في قطاع غزة لا تزال مفتوحة، وهي تقع بجانب مسجد بالبلدة القديمة في غزة القديمة، وقد بنيت فوق ضريح القديس برفيريوس.

وتقع الكنيسة على مقربة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني الذي تعرّض -مساء الثلاثاء الماضي- إلى مجزرة إسرائيلية خلّفت 471 شهيدا. ويتبع المستشفى للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس المحتلة.