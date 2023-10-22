أميركا ترسل أنظمة دفاع جوي إلى المنطقة

قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز ثاد وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة".

وأضاف أوستن أنه أمر بإعادة حاملة الطائرات "يو إس إس آيزنهاور" إلى منطقة عمليات القيادة الوسطى لتعزيز القدرة الأميركية على الاستجابة لحالات الطوارئ، وسيواصل تقييم تموضع القوات الأميركية في الشرق الأوسط والنظر في نشر قدرات إضافية حسب الضرورة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الخميس أن المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعددا من المسيّرات أطلقها الحوثيون من اليمن، كما تصدت القوات الأميركية الأربعاء لـ3 مسيّرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية بما شمل حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو 2000 من قوات مشاة البحرية.

وتضع واشنطن نفسها في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاطات الجماعات المدعومة من إيران وسط مخاوف من انتقال شرارة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة لوّحت بالرد في حال تدخلت أطراف أخرى في المواجهة ضد إسرائيل.