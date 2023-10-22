عاجل| مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن للجزيرة: الولايات المتحدة توزع مشروع قرار يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس

مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن للجزيرة: الولايات المتحدة توزع مشروع قرار يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس

مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن للجزيرة: مشروع القرار الأميركي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار أو هدن إنسانية في غزة

مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن للجزيرة: مشروع القرار الأميركي يدعو للضغط على حزب الله والجماعات المسلحة لوقف الهجمات