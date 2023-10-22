شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف مسجدا بمخيم جنين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخصين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقال مراسل الجزيرة إنّ قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية إلى أطراف ومداخل جنين بعد استهداف مسجد الأنصار في حي الدمج بمخيم جنين، مشيرا إلى أن الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) حذّر سكان مخيم جنين وطالبهم بالابتعاد عن مواقع القوات الإسرائيلية.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ مقاتلة حربية استهدفت مسجدا في المخيم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف في عملية مشتركة مع الشاباك نفقا أسفل مسجد الأنصار في مدينة جنين.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه كانت توجد بالنفق خلية تابعة لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس ) والجهاد الإسلامي نفذت هجمات خلال الأشهر الماضية وتخطط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وقال إنه وفقا لمعطيات ومعلومات استخباراتية فإن المجموعة المستهدفة خططت لشن هجوم وشيك ضد إسرائيل.

واستشهد عشرات الأشخاص في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وسقط 4385 شهيدا بينهم أكثر من 1756 طفلا و976 امرأة جراء هذا العدوان، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف جريح، مقابل أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.