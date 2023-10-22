شاهد.. قصف إسرائيلي يلحق دمارا واسعا بمسجدي عماد عقل والتوبة شمالي غزة

بثت قناة الجزيرة مشاهد خاصة لآثار قصف استهدف مسجدي عماد عقل والتوبة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأظهر حجم دمار كبير لحق بالمسجدين جراء القصف.

وتظهر المشاهد حجم الدمار الواسع الذي لحق مسجد عماد عقل وسط مخيم جباليا، ومسجد التوبة الواقع غربي المخيم، جراء استهدافهما ضمن قصف مكثف لمناطق مختلفة في شمال قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد، نسخ مصاحف ممزقة ومحروقة، وسقوطا لأعمدة وأسقف المسجدين، إضافة لأضرار مختلفة لحقت بالمنازل المجاورة للمسجدين.

وقال الصحفي رمزي أبو القمصان للجزيرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يكثف من قصفه مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة، حيث لا ينقطع القصف على مدار الساعة، حيث يستهدف أماكن معروفة وأخرى غير معروفة، سعيا منه لتحقيق هدفه بتفريغ المنطقة وزيادة النزوح منها.

تجدر الإشارة إلى أن الجزيرة بثت سابقا مشاهد خاصة تظهر حجم الدمار بحي الرمال الجنوبي وتل الهوى جنوب غربي غزة، كما أظهرت صور أقمار اصطناعية خاصة بشبكة الجزيرة تدميرا كاملا في بيت حانون لمئات المباني مقارنة بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة العام الماضي.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة عملية طوفان الأقصى التي قالت إنها جاءت ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.

وشن الاحتلال الإسرائيلي هجوما متواصلا على غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.