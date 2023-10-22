دخول قافلة مساعدات ثانية لغزة بينها ناقلات وقود

عبرت اليوم الأحد قافلة ثانية من المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح الحدودي مع مصر، وتضم القافلة 17 شاحنة من المفترض أن تدخل القطاع بعد تفتيشها.

وأكد مسؤول في معبر رفح دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل 16 يوما.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 6 شاحنات محملة بالوقود دخلت قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

وكانت القافلة الأولى قد دخلت أمس السبت وتضم 20 شاحنة، ويأتي دخول تلك المساعدات بعد اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن بعد أخذ الضوء الأخضر من إسرائيل لدخول تلك المساعدات.

وألقت القاهرة باللوم على تل أبيب في ما يتعلق بإغلاق المعبر ومنع مرور أي شاحنات عبره بسبب قصف إسرائيل للمعبر من الجانب الفلسطيني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14 ألفا و245، حسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متردية للغاية، جراء حصار متواصل على القطاع من قبل الجانب الإسرائيلي والمصري منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية عام 2006، وهي أول انتخابات تجري في الأراضي الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو.