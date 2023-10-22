الاحتلال يقصف موقعا للجيش المصري ويمنع دخول قافلة مساعدات

قال مراسل الجزيرة إن دبابة للاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم أطلقت قذيفة مدفعية على موقع للجيش المصري، فيما قال جيش الاحتلال إن الحادث وقع عن طريق الخطأ وإنه يجري تحقيقا في الأمر.

ووأوضح المراسل أن ذلك الحادث جاء بعيد منع الاحتلال دخول 17 شاحنة إغاثة من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن حالة الارتباك الشديدة التي يعيشها الجيش الإسرائيلي منذ أسبوعين قد تكون وراء التسبب بالحادث حيث سمع صوت انفجار قبل قصف جيش الاحتلال للموقع المصري. وأوضح أنه لا يُعرف إذا ما كانت وقعت إصابات في الجانب المصري.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن إصابات طفيفة وقعت بعد إصابة أحد أبراج المراقبة على الحدود المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وجاء في الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة أن "الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة".

مساعدات

وكان من المقرر ان تعبر قافلة ثانية من المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح الحدودي مع مصر، وتضم القافلة 17 شاحنة من المفترض أن تدخل القطاع بعد تفتيشها.

وكانت القافلة الأولى قد دخلت أمس السبت وتضم 20 شاحنة، ويأتي دخول تلك المساعدات بعد اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن بعد أخذ الضوء الأخضر من إسرائيل لدخول تلك المساعدات.

وألقت القاهرة باللوم على تل أبيب في ما يتعلق بإغلاق المعبر ومنع مرور أي شاحنات عبره بسبب قصف إسرائيل للمعبر من الجانب الفلسطيني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14 ألفا و245، حسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متردية للغاية، جراء حصار متواصل على القطاع من قبل الجانب الإسرائيلي والمصري منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية عام 2006، وهي أول انتخابات تجري في الأراضي الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو.