"دبلوماسية الأسرى" قد تؤجل العملية البرية للاحتلال في غزة

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين مطلعين أن إسرائيل قررت دعم الجهود الدبلوماسية لإطلاق الأسرى لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وهو ما قد يؤخر العملية البرية على غزة.

وأشارت نقلا عن المصادر أن إسرائيل تدعم الجهود الدبلوماسية لإقناع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إطلاق سراح الأسرى من غزة بسرعة وبأعداد كبيرة.

وذكرت الوكالة أن الأميركيين نقلوا للقطريين أن إسرائيل ستحتاج إلى أكثر بكثير مما يحدث حاليا من حيث عمليات الإفراج للتأثير على عملية برية وشيكة.

وقال المسؤولون إن شكل العملية البرية قد يتغير إذا أدت "دبلوماسية الرهائن" إلى إبقاء إسرائيل في وضع حرج لفترة أطول وتغيرت الظروف على الأرض.

وأضافوا أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها لن تنتظر طويلا لبدء العملية البرية في غزة.

وكان مسؤول ملف الأسرى في حماس زاهر جبارين قد قال للجزيرة إن الحركة أبلغت الوسطاء أنها لا تمانع إطلاق سراح الأسرى المدنيين فورا "لكن الظروف اللوجيستية على الأرض تحول دون ذلك، وعندما تسمح الظروف الميدانية سوف نطلق سراحهم دون قيد أو شرط".

واتخذ موضوع الأسرى عند حماس والمقاومة زخما جديدا بعدما أفرجت كتائب عز الدين القسام عن "رهينتين أميركيتين" يوم الجمعة الماضي بعد وساطة قطرية.

وأعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم الكتائب أمس أن الحكومة الإسرائيلية رفضت استلام "رهينتين إسرائيليتين" كانت الكتائب قد قررت الإفراج عنهما لدواع إنسانية.