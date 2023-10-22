مشاهير هوليود يطالبون بايدن بالضغط لإنهاء قصف غزة

بعث العشرات من المشاهير في هوليود رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل.

وجاء في الرسالة التي نشرها موقع (أرتيستس فور سيزفاير دوت أورغ): "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وأشاروا إلى أنه يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى سكان غزة.

واختتم المشاهير رسالتهم بأنهم "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا، وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة: التاريخ يراقب".

وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبا، الكوميدي جون ستيوارت، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، والمخرج والممثل مارك روفالو، والكوميدي الأميركي من أصل مصري رامي يوسف، والممثل والمغني البريطاني من أصول باكستانية ريز أحمد، والمنتج والكوميدي المصري باسم يوسف، وآخرون.

في وقت سابق، أصدر أكثر من ألفي فنان حول العالم بيانا اتهموا من خلاله الحكومات بمساعدة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم حرب في غزة، وطالبوا بإنهاء الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

كما أعلن كثير من نجوم الرياضة وكرة القدم العربية والعالمية أمثال كريم بنزيمة، مسعود أوزيل، رياض محرز، وكذلك نصير مزراوي، وراي ألين، وبيغ رامي، وغيرهم تضامنهم مع غزة والقضية الفلسطينية وإدانتهم لجرائم الاحتلال.