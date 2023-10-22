باحثان: مزاعم بيع الفلسطينيين أراضيهم قبل عقود دعاية صهيونية

قال أكاديميان تركيان إن الحديث عن بيع الفلسطينيين أراضيهم لليهود قبل عقود يعد دعاية صهيونية، ولا تقبل الحقائق التاريخية هذه المزاعم، وذلك وسط انتشار هذه الادعاءات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إذ أفاد زكريا قورشون، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة سلطان محمد الفاتح، بأن الفلسطينيين لم يبيعوا أراضيهم، وعندما بدأ اليهود بدخول فلسطين غزاةً، صدرت فتاوى تحرم بيع الأراضي لهم حين كانت المنطقة تحت الحكم العثماني.

وشدد قورشون على أن الحقائق التاريخية لا تقبل الادعاء بأن الفلسطينيين باعوا أرضهم، وتكرار هذه المزاعم يساعد الصهيونية وسياسة إسرائيل في إخلاء فلسطين من الفلسطينيين.

إعادة توطين

وشرح أن المنطقة كانت تحت الحكم العثماني حتى عام 1917، وكان البيع والشراء يتم بين مواطنين عثمانيين، مسلمين أو يهود أو غيرهم.

وتابع أنه في أعقاب معاداة اليهود التي بدأت في الغرب بالقرن الـ19، بدأ البحث عن وطن لهم، وأعطت بريطانيا الأراضي المملوكة للفلسطينيين إلى اليهود بطريقة غير أخلاقية، مع إعلان وعد بلفور عام 1917، الذي تسبب في بداية الصراع الذي نشهده اليوم وإفراغ فلسطين من سكانها الحقيقيين.

وأشار الباحث التركي إلى أن الفلسفة الصهيونية تعاملت مع فلسطين على أنها أرض غير مأهولة، وذكر أنه بعد الحرب العالمية الأولى تم توطين المزيد من اليهود في الأراضي الفلسطينية عندما أصبحت المنطقة تحت الانتداب البريطاني، وسرعان ما أدى ذلك إلى إعلان دولة إسرائيل في فلسطين وتهجير سكانها.

لا يوجد بيع طوعي

من جهته، قال أحمد أمين داغ، نائب رئيس جمعية الباحثين في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون اليوم في أنحاء متفرقة من العالم، لم يبيعوا أراضيهم أو يغادروها طوعية.

وأكد أمين داغ أن مزاعم بيع الأراضي الفلسطينية تعد من أكبر الافتراءات التي تقولها إدارة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن الفلسطينيين تم ترحيلهم وإبعادهم قسرا من قراهم، لذلك هناك ما يسمى حق العودة لهؤلاء الأشخاص في مختلف قرارات الأمم المتحدة.

ولفت الباحث إلى أن بعض الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود تحت تهديد عصابات يهودية مدعومة من بريطانيا في وقت الانتداب، وأوضح أن تداول جميع الأراضي الفلسطينية حصل إما عن طريق الاستيلاء عليها من العصابات اليهودية أو تسليم إدارة الاحتلال البريطاني لها للمستوطنين اليهود.

وشدد أمين داغ على أن الفلسطينيين لم يبيعوا أراضيهم رغم كل التسهيلات والتهديدات البريطانية قبل إعلان قيام دولة إسرائيل.