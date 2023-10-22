الحرب على غزة تسببت بالإعاقة لأكثر من ألف جندي إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي صنّف أكثر من 1200 من جنوده على أنهم معاقون منذ بداية الحرب التي أعلنتها تل أبيب بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 1210 جرحى جددا قد سجلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب التي أعلنتها إسرائيل وأطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، وقد جرى تصنيفهم من قبل الجيش على أنهم معاقون.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، مقتل 307 من جنوده منذ الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل فجر يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وشمل هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة لليوم الـ16 على التوالي، مما تسبب في تدمير أحياء بكاملها واستشهاد أكثر من 4500، أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 13 ألفا و500 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.