تضامن أيرلندي واسع مع غزة يمتد لملاعب كرة القدم

لم يتوقف أهالي مدينة ديري الأيرلندية عن إعلان دعمهم للفلسطينيين وقطاع غزة منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث خرجوا في مظاهرات عدة دعما للقضية الفلسطينية وحق أهل غزة في العيش بحرية وكرامة بعيدا عن تجاوزات وقصف الجيش الإسرائيلي.

آخر تلك المظاهرات خرجت أمس السبت، حيث تجمع المئات في ساحة المدينة الرئيسية ورفعوا الأعلام الفلسطينية والشعارات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولم يفوت عشاق الكرة المستديرة أيضا الفرصة للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، حيث صدحت جماهير نادي ديري بهتافات داعمة لغزة والقضية الفلسطينية خلال مباراة نادي المدينة أمام نادي شيلبورن في الدوري الأيرلندي الممتاز.

كما أعلن نادي بوهيميان الأيرلندي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) التبرع بمبلغ 5 آلاف يورو لصالح أهالي غزة.

ورفع مشجعو النادي أيضا الأعلام الفلسطينية خلال مباراة لفريقهم في الدوري الأيرلندي الممتاز.

Block G of the Jodi Stand in Dalymount last night.⚫️🔴🟢⚪️

We teamed up with ‘Palestine SFL’ to raise awareness of human rights violations in Palestine on our away shirt.

Never has this been more applicable than now.

👉Bohemian FC is therefore donating €5000 for aid to Gaza. pic.twitter.com/4cQ0CdpuLT

— Bohemian Football Club (@bfcdublin) October 21, 2023