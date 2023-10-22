تضامن أيرلندي واسع مع غزة يمتد لملاعب كرة القدم

لم يتوقف أهالي مدينة ديري الأيرلندية عن إعلان دعمهم للفلسطينيين وقطاع غزة منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث خرجوا في مظاهرات عدة دعما للقضية الفلسطينية وحق أهل غزة في العيش بحرية وكرامة بعيدا عن تجاوزات وقصف الجيش الإسرائيلي.

آخر تلك المظاهرات خرجت أمس السبت، حيث تجمع المئات في ساحة المدينة الرئيسية ورفعوا الأعلام الفلسطينية والشعارات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولم يفوت عشاق الكرة المستديرة أيضا الفرصة للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، حيث صدحت جماهير نادي ديري بهتافات داعمة لغزة والقضية الفلسطينية خلال مباراة نادي المدينة أمام نادي شيلبورن في الدوري الأيرلندي الممتاز.

كما أعلن نادي بوهيميان الأيرلندي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) التبرع بمبلغ 5 آلاف يورو لصالح أهالي غزة.

ورفع مشجعو النادي أيضا الأعلام الفلسطينية خلال مباراة لفريقهم في الدوري الأيرلندي الممتاز.

Block G of the Jodi Stand in Dalymount last night.⚫️🔴🟢⚪️ We teamed up with ‘Palestine SFL’ to raise awareness of human rights violations in Palestine on our away shirt. Never has this been more applicable than now. 👉Bohemian FC is therefore donating €5000 for aid to Gaza. pic.twitter.com/4cQ0CdpuLT — Bohemian Football Club (@bfcdublin) October 21, 2023

وخرجت مظاهرة كبيرة في العاصمة الأيرلندية دبلن دعما لأهالي غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي، وللمطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى غزة المحاصرة منذ 17 عاما.

Upwards of 10,000 people in Dublin to support the people of Gaza just now 🇮🇪🤝🇵🇸 pic.twitter.com/JgCINBC4aB — Daniel Lambert (@dlLambo) October 21, 2023

وتفاعل مغردون عرب مع الفيديوهات القادمة من مظاهرات أيرلندا المؤيدة للقضية الفلسطينية والمنددة بالقصف الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث عبر أحد المغردين عن امتنانه لما وصفه بـ"العالم المتحضر"، لوقوفه إلى جانب قطاع غزة في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها.

من خرجوا اليوم في لندن وحدها تضامنا مع غزة أكثر من كل متضامني إس را ئيل في العالم !

لكن بقدرة قادر يبدو و كأن العالم 'المتحضر' كله يقف معها !

المهم التحية لروسيا و الصين و آيرلندا و كندا و النرويج، على مواقفها الأخلاقية القوية — Abdulazeez Alsahrawi (@AbdulazeezDeser) October 21, 2023

كما نشر الممثل الأيرلندي الشهير ليام كونينغهام عبر حسابه على منصة إكس صورته خلال مشاركته في المظاهرة المؤيدة للقضية الفلسطينية ولأهالي غزة وأرفقها بوسمي "#أوقفوا_المجزرة"، و"#غزة" بالإنجليزية.