الآلاف حول العالم ينددون بجرائم إسرائيل في قطاع غزة

شهدت مدن غربية وعربية خروج الآلاف في مظاهرات أمس السبت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل أسبوعه الثالث، وتنديدا بمجازر الاحتلال المستمرة.

وقالت الشرطة البريطانية إن ما يقارب 100 ألف متظاهر احتجوا في شوارع لندن للتضامن مع الفلسطينيين، ورفعوا الأعلام الفلسطينية تأكيدا على تضامنهم، ودعوا إلى وقف العدوان على القطاع فورا.

واعتقلت الشرطة 10 أشخاص خلال المظاهرة، وكانت حذرت من أنه سيتم اعتقال أي شخص يبدي دعمه لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، قائلة إنها لن تتسامح مع أي فعل يصنف جريمة كراهية.

وارتفعت في بريطانيا جرائم رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) بنسبة 140% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت جرائم معاداة السامية بنسبة 1.3% فقط.

كما سارت حشود ضخمة في كارديف عاصمة ويلز تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وطالبت بوضع حد لإراقة الدماء في غزة والحصار المفروض عليها، وإنهاء الاحتلال.

وشهدت مدن أميركية على مدى الأسبوع الماضي مظاهرات داعمة لفلسطين، أبرزها في واشنطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وفيلادلفيا.

وقال مراسل الجزيرة إن الآلاف من مختلف الأعراق تظاهروا في نيويورك، للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف الدعم لإسرائيل.

وفي واشنطن، احتج المئات على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بإدخال المساعدات الإنسانية لسكانه ووقف العمليات العسكرية فورا، كما رفعوا لافتات تعبر عن استيائهم من الإعلام الأميركي المنحاز لإسرائيل.

وخرج آلاف المتظاهرين في مختلف مدن ألمانيا للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأوقفت الشرطة المسيرات من وقت إلى آخر، وأصدرت تحذيرات باللغة العربية بحجة الإدلاء بتصريحات عنيفة ومعادية لإسرائيل.

كما أدى متظاهرون في برلين صلاة جنازة الغائب على ضحايا الهجمات الإسرائيلية في فلسطين.

وتجمّع عدد كبير من المواطنين في ساحة الاستقلال بالعاصمة الماليزية كوالالمبور للتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة.

وتظاهر آلاف الناشطين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بمدينة تورنتو في كندا أمام القنصليتين الأميركية والإسرائيلية، مطالبين بوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وشهدت إسطنبول وقبرص التركية مظاهرات عدة للتضامن مع فلسطين والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة، وتجمّع أعضاء منظمات المجتمع المدني أمام القنصلية الإسرائيلية ووضعوا ألعاب أطفال للتعبير عن سخطهم إزاء مقتل الأطفال في القطاع.

وتظاهر الآلاف في القاهرة وتونس وبغداد والبحرين تضامنا مع قطاع غزة ورفضا لاستمرار القصف الإسرائيلي الانتقامي.

وتواصلت المسيرات الاحتجاجية في مدن مغربية عدة، بينها الرباط والدار البيضاء وبني أحمد ومكناس أمس السبت تضامنا مع قطاع غزة، ورفع المحتجون لافتات ترفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.