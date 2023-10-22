الاحتلال يقصف مسجدا بجنين وعدد شهداء الضفة يرتفع إلى 90 في أسبوعين

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الأحد في مناطق بالضفة الغربية، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ذلك رفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 90 شهيدا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شابين وإصابة 5 في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مسجد الأنصار في حي الدمج بمخيم جنين.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك إن طائراته "دمرت مسار نفق تحت الأرض في مسجد الأنصار"، وأضاف أن "خلية تخريبية مشتركة لـحماس والجهاد الإسلامي كانت داخل النفق وكانت مسؤولة عن سلسلة من الهجمات التي تم تنفيذها في الأشهر الأخيرة".

ويعد قصف أهداف في الضفة بالطيران الحربي الإسرائيلي، أمرا غير معتاد، وكانت المرة الأخيرة التي أقدمت فيها إسرائيل على ذلك في الثالث من يوليو/تموز الماضي، ووقتها، وللمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، أطلقت مروحية من طراز "أباتشي" صواريخ لتأمين عملية إنقاذ قوات وآليات عسكرية وقعت في كمين مُحكم في جنين.

من جانب آخر، قتلت قوات الاحتلال مواطنا في قرية طمون قرب طوباس شمال شرق الضفة الغربية، وفلسطينيا رابعا في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس خلال اقتحامها المنطقة. وسقط الشهيد الخامس برصاص الاحتلال في بلدة قباطية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة مناطق بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم وشنت حملة اعتقالات واسعة، في حين شهدت العديد من المناطق مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

وشنت مجموعة من المستوطنين المتطرفين هجوما على منازل الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وتمكن بعضهم من إضرام النيران في سيارات المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال الموجودة بكثافة في البلدة المحاصرة منذ بدء الحرب على غزة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لليوم الـ16 على التوالي لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 4385 شهيدا بينهم أكثر من 1756 طفلا و976 امرأة.