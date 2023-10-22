وزارة الصحة بغزة: إسرائيل قتلت 266 فلسطينيا خلال آخر 24 ساعة بينهم 117 طفلا

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 266 شهيدا، بينهم 117 طفلا، في حين ألقى الجيش الإسرائيلي أمس السبت بلاغا على سكان شمال القطاع يطالبهم بالتوجه جنوبا وإلا سيتم اعتبارهم "إرهابيين".

وذكرت الوزارة أنها تلقت 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل.

واستشهد أكثر من 50 شخصا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الليلة الماضية وحدها فقط، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي مننازل مأهولة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي ليليّ على مقهى في خان يونس جنوبي القطاع، مضيفا أن القصف استهدف أيضا منزلا مأهولا بالسكان في مخيم البريج وسط القطاع.

كما أفاد المراسل باستشهاد 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف ليلي استهدف سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

#مشاهد من مجزرة كوفي شوب ريو منتصف شارع جلال بخانيونس مساء اليوم بجانب البنك الإسلامي العربي#لن_تتكرر_النكبة pic.twitter.com/lG0lGtPSaq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 21, 2023

من جانبه، قال المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع إن طائرات الاحتلال استهدفت المواطنين داخل السوق، ما أدى لاندلاع النيران في عدد من المحال، بينما ما تزال فرق الإطفاء تحاول إخماد الحرائق.

شهداء في رفح

واستشهد 5 فلسطينيين من عائلة أبو شمالة بقصف جوي إسرائيلي على منزلهم في مدينة رفح جنوبي القطاع، وفق مصادر طبية فلسطينية.

وأضافت المصادر أن شخصا آخر استشهد وأصيب 14 آخرون، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف غربي مدينة رفح.

استهداف منزل

وقصف الاحتلال الإسرائيلي أمس منزلا مأهولا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بينهم أطفال رضع.

وأظهرت فيديوهات تداولها ناشطون فلسطينيون أعمدة الدخان والغبار المتصاعدة من المنزل عقب قصفه، وسط صرخات الأهالي.





تحذير إسرائيلي

وألقت الطائرات الإسرائيلية بلاغا على سكان شمال غزة ينذرهم بمغادرة مناطقهم والتوجه جنوب القطاع "حفاظا على أرواحهم"، محذرا أن من لا يمتثل للأوامر فسيعتبر "شريكا للإرهابيين" وقد يتعرض للقتل.

وتداول عدد من المواطنين الفلسطينيين نص البلاغ على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بأنه شديد اللهجة.

👈كلاكيت تاني مره..

تحذير إسرائيلي كبير لسكان غزة

أصدرت إسرائيل تحذيراً شديد اللهجة لسكان غزة في الشمال مرة تانيه وصنفت أولئك الذين لا يستطيعون المغادرة أو يرفضون المغادرة على أنهم "شركاء في منظمة إرهابية".🤔 pic.twitter.com/xKGIkyQyPa — samy🇪🇬 (@samy95865936288) October 21, 2023

وكانت عدة دول ومؤسسات حقوقية دولية انتقدت خلال الأيام الماضية مطالبات إسرائيلية موجهة لسكان شمال غزة بالمغادرة للجنوب، وطالبوها بالتراجع عنها رفضا لتهجير سكان القطاع.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ15 في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، مستهدفا المدنيين بغارات جوية مكثفة أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير أحياء بكاملها.