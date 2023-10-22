أبرز تطورات اليوم الـ15 لعملية طوفان الأقصى
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22/10/2023
دخل العدوان الإسرائيلي على غزة أسبوعه الثالث، مخلفا 4 آلاف و385 شهيدا بينهم أكثر من 1756 طفلا و976 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف مصاب، مقابل أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.
وشهدت العديد من المدن العربية والعالمية مظاهرات حاشدة نصرة لغزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي عليها.
وفيما يتعلق بالأسرى والمحتجزين في غزة، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إنهم أبلغوا الجانب القطري استعدادهم لإطلاق سراح أسيرتين أخريين لأسباب إنسانية قاهرة من دون مقابل، لكن الاحتلال رفض تسلمهما.
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ14 من طوفان الأقصى:
- رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يشكر قطر لدورها في الإفراج عن أميركيتين بغزة.
- جيش الاحتلال يعلن أن عدد الإسرائيليين المحتجزين في غزة 210.
- أبو عبيدة يقول إنهم أبلغوا قطر باستعدادهم للإفراج عن أسيرتين أخريين، وإن الاحتلال رفض تسلمهما.
- وكالات الأمم المتحدة تطالب في بيان مشترك بوقف إطلاق النار ووصول المساعدات دون قيد لجميع أنحاء غزة.
- الرئاسة التركية تقول إن أردوغان بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آخر التطورات في غزة.
- رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد أن قواته ستدخل قطاع غزة وستخوض مهمة عملياتية بهدف القضاء على عناصر حماس.
- الصحة العالمية تدعو في بيان مع وكالات أممية أخرى لوقف إطلاق النار والوصول الفوري للمساعدات إلى كل أنحاء غزة.
- رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بحثا خلاله سبل خفض التصعيد.
- استشهاد 3 عناصر من حزب الله في غارة بمسيرة إسرائيلية.
- كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه شرق خان يونس.
- حزب الله يقول إنه إذا استدعى الوضع تدخلنا بشكل أكبر فسنفعل.
- كتائب القسام تقصف تل أبيب مجددا.
- قادة بالجيش الإسرائيلي يقول إن الانتظار على تخوم غزة خطر على القوات.
- مسيرة حاشدة في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
- الحركة الديمقراطية بإسرائيل تتهم نتنياهو بإحراق وثائق بعد هجوم السابع من أكتوبر.
- رئيس الوزراء العراقي يقول إن الصراع في غزة قد يمتد إقليميا.
- وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن حزب الله قرر المشاركة في القتال وإنه سيدفع ثمنا باهظا.
- الجيش الإسرائيلي يعلن أنه لن يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.
- ولي العهد الكويتي يقول إن المجتمع الدولي يتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس.
- محمود عباس يحذر من تهجير الفلسطينيين.
- الجيش الإسرائيلي يعلن أن عدد الجنود والضباط القتلى بلغ 308.
- ملك الأردن يقول إن عواقب التقاعس الدولي بشأن غزة ستكون كارثية.
- السيسي يفتتح "قمة القاهرة للسلام".
- قيادي بحزب الله يقول إنهم حاضرون في كل جبهة بصواريخهم وسلاحهم.
- مديرة برنامج الأغذية العالمي يؤكد أن 20 شاحنة لا تكفي لتلبية احتياجات غزة.
- بدء دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.
- مفوض الأونروا يقول إنه لا كلمات تكفي لإدانة الفظائع في غزة.
- القسام تقصف أسدود بدفعة صاروخية.
- إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة الأردن ومصر وعدم السفر إلى المغرب.
- نادي الأسير يعلن أن الاحتلال اعتقل 78 فلسطينيا بالضفة الغربية.
- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط من قواته خلال تبادل لإطلاق النار يوم الجمعة، مع مقاتلين من حزب الله على الحدود مع لبنان.
- الاتحاد الدولي للصحفيين يؤكد أن 16 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب.
- رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يقول إن قصف إسرائيل هدم 5500 مبنى سكني بصورة كلية.
- القسام تنشر مشاهد من إطلاق سراح المحتجزتين الأميركيتين استجابة للجهود القطرية.
- رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بالإفراج عمن وصفهما بـ"الرهينتين الأميركيتين" في غزة، معبرا عن شكره لقطر على قيادتها في هذه القضية.
- ولي العهد السعودي يؤكد لرئيس الوزراء الكندي رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.
- مسؤول أميركي يقول إن مسار الصواريخ والمسيّرات قبالة سواحل اليمن أظهر أنها كانت تتجه نحو إسرائيل.
المصدر : الجزيرة