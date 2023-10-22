أبرز تطورات اليوم الـ15 لعملية طوفان الأقصى

دخل العدوان الإسرائيلي على غزة أسبوعه الثالث، مخلفا 4 آلاف و385 شهيدا بينهم أكثر من 1756 طفلا و976 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف مصاب، مقابل أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.

وشهدت العديد من المدن العربية والعالمية مظاهرات حاشدة نصرة لغزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي عليها.

وفيما يتعلق بالأسرى والمحتجزين في غزة، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إنهم أبلغوا الجانب القطري استعدادهم لإطلاق سراح أسيرتين أخريين لأسباب إنسانية قاهرة من دون مقابل، لكن الاحتلال رفض تسلمهما.

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ14 من طوفان الأقصى: