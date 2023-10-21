مقتل ضابط إسرائيلي باشتباكات مع حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مقتل ضابط في سلاح الاحتياط وإصابة 3 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار أمس الجمعة مع مقاتلين من حزب الله اللبناني على الحدود مع لبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش سمح صباح اليوم السبت بنشر خبر مقتل الضابط، ويدعى عمر بيلو (22 عاما)، وأضافت أن 3 جنود آخرين أصيبوا خلال الاشتباك، اثنين منهم إصابتهما متوسطة، والثالث أصيب بجروح طفيفة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن حزب الله استهدف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برنيت، معلنا تحقيق إصابات أكيدة فيها بين قتيل وجريح.

من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة في الجليل إن الجيش الإسرائيلي أسقط مسيرة اخترقت الحدود مع لبنان الليلة الماضية، وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أرسلت إنذارات لسكان الجولان والجليل باختراق مسيرة واحدة على الأقل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان فجر اليوم السبت، أنه هاجم سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، بينها تجمعات عملياتية وبنى تحتية، ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.

ولفت البيان إلى أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها سلسلة من المجمعات العسكرية التي كان يستخدمها حزب الله لتلبية الاحتياجات العملياتية والبنى التحتية.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث أعلن حزب الله مقتل عدد من مقاتليه جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، في حين أعلن جيش الاحتلال عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.