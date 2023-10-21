مظاهرات حاشدة بمدن عربية وإسلامية وغربية رفضا للمجازر الإسرائيلية بغزة

عمّت مظاهرات حاشدة مدنا عربية وإسلامية ودولية تنديدا بمجازر العدوان الإسرائيلي على غزة، والقصف المتواصل الذي تتعرض له منذ أسبوعين عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

وخرج مئات الآلاف من فلسطين والقاهرة والدوحة وتونس وبغداد والبحرين إلى الأردن وسوريا والعراق وغيرها، ومن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وماليزيا وأفغانستان وإيران إلى الجبل الأسود وشمال مقدونيا تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالحرب والحصار.

وانطلقت مساء الجمعة مظاهرات في مدن عربية عديدة، منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والدعم الغربي، مطالبة بالوقف الفوري للحرب ورفع الحصار وإنهاء التطبيع.

عربيا.. غضب عارم

ففي ليبيا، تظاهر الآلاف مساء الجمعة في طرابلس ومصراتة "دعما للمقاومة الفلسطينية" وإدانة "للعدوان الصهيوني على غزة". وتداول العديد من الأشخاص الحديث على منصة أقيمت في ساحة الشهداء بوسط العاصمة طرابلس، وتخللت الخطابات هتافات مؤيدة للفلسطينيين.

وفي موريتانيا، نظمت تظاهرة في نواكشوط تضامنا مع الفلسطينيين مطالبة الأمم المتحدة بحمايتهم، وخرج المتظاهرون، من جامع المدينة المنورة وسط العاصمة، ليتجمعوا أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة، ملوحين بالأعلام الفلسطينية والموريتانية.

وفي المغرب، تجمع مئات مساء الجمعة أمام مقر البرلمان في الرباط ورددوا شعارات تدعم الفلسطينيين وتدين "الأميركيين الشركاء في المجزرة" بقطاع غزة. كما أعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية، تنظيم أكثر من 140 تظاهرة عقب صلاة الجمعة في عدة مدن مغربية.

وفي فلسطين، شهدت معظم مدن الضفة الغربية مسيرات احتجاجية شعبية غاضبة، وجابت المسيرات رام الله وجنين ونابلس والخليل وبيت لحم، وردد خلالها المتظاهرون هتافات منددة بالمجازر الإسرائيلية المتتالية بحق المدنيين العزل في غزة، في ظل صمت دولي وتأييد كامل لاعتداءات إسرائيل.

وفي مصر، تظاهر الآلاف عقب صلاة الجمعة في الجامع الأزهر بالقاهرة، في مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورددوا هتافات مؤيدة لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات تندد بانتهاكات الجيش الإسرائيلي في غزة، كما خرج مئات الآلاف في الجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والمنيا وغيرها، في مظاهرات تضامنية.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين مستوحاة من هتافات الثورة منها "عيش، حرية فلسطين عربية". وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"إسرائيل هي الإرهاب" و"واحد اثنين، الجيش العربي فين؟!".

وفي قطر، خرجت مظاهرة حاشدة من "مسجد محمد بن عبد الوهاب"، بالعاصمة الدوحة عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة، وطالب المتظاهرون بموقف دولي وعربي لوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.





وفي الأردن، شهدت العاصمة عمان ومدن عدة في شمال ووسط وجنوب المملكة، مسيرات شعبية حاشدة، دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بجرائم الاحتلال ومذابحه في قطاع غزة. ودعا المتظاهرون لدعم صمود أهالي القطاع، مستنكرين حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وفي الكويت، شارك كويتيون بينهم نواب في وقفة تضامنية بساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة تحت شعار "جمعة الغضب" للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ورفع مشاركون في الوقفة لافتات مؤيدة للشعب الفلسطيني وداعمة لحقه في أرضه، كما رددوا شعاراتٍ مُندِّدةٍ بتصريحات الرئيس الأميركي.

وفي سوريا، خرج المتظاهرون في مدينة إدلب وريفها، تضامنا مع غزة، وردد المتظاهرون شعارات تندد بالقصف الإسرائيلي. وانتقد المتظاهرون موقف النظام السوري الذي يقصف إدلب بدلا من دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حسب تعبيرهم.

كما شهدت بعض مناطق الشمال السوري، منها ريف حلب، أداء صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة، على الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي العراق، تظاهر الآلاف في بغداد قرب مقرّات العديد من السفارات الأجنبية لا سيما السفارة الأميركية، ضمن فعاليات "نصرة طوفان الأقصى". ورفعوا الأعلام العراقية وأعلام فلسطين، وهتف المتظاهرون "الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر" فيما ردد آخرون "نعم نعم للجهاد… نعم نعم للقتال".





وفي لبنان، تظاهر الآلاف في بيروت حيث توجه موكب نحو مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، كما نظمت مسيرة أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي تونس، تظاهر الآلاف أمام السفارة الفرنسية في وسط العاصمة، معربين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وردّد المتظاهرون شعارات "فرنسا ارحلي" و"ماكرون قاتل" و"الفرنسيون والأمريكان شركاء في العدوان". وأبدوا كذلك دعمهم لحركة حماس، حيث رددوا "يا قسام يا حبيب دمر دمر تل أبيب".

وفي الصومال، نظمت هيئة علماء الصومال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة مقديشو، حيث شارك فيها العشرات وعبروا عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا إسرائيليا وحشيا.

وفي اليمن، خرجت مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في صنعاء ضد المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأدان المشاركون في المظاهرة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وحمّل المتظاهرون الولايات المتحدة وحلفاءها كامل المسؤولية عما يجري في غزة. وأكد المتظاهرون مساندتهم للقضية الفلسطينية وحركات المقاومة في فلسطين. كما طالبوا الشعوب العربية والاسلامية بمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل.

وفي جزر القمر، خرجت مظاهرات في مدينة "مبيني"، بعد صلاة الجمعة، دعمًا لفلسطين وتنديدًا بحصار قطاع غزة. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بنصرة المقاومة الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى؛ كما نددوا بالمجازر الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة.

وفي البحرين، ردّد نحو ألفي شخص في مسجد الدراز خلال صلاة الجمعة هتافات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا". وشارك آخرون في مسيرة بعد ذلك رددوا فيها هتافات مناهضة لإسرائيل مثل "كلا كلا للتطبيع".

إسلاميا.. عدوان بدعم أميركي

وفي تركيا، خرجت مظاهرات بعدة مدن عقب صلاة الجمعة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبالمجازر المرتكبة ضد المدنيين على يد جيش الاحتلال.

وفي ماليزيا، احتشد آلاف الماليزيين أمام مقر السفارة الأميركية في كوالالمبور، منددين بدعم الولايات المتحدة وقوى غربية لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة. واعتبر المتظاهرون الولايات المتحدة شريكا كاملا في قتل الأطفال وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس ومنازل المواطنين العزل.

وفي أفغانستان، خرجت الجمعة مظاهرة في العاصمة كابل، بدعوة من مجلس علماء الدين، لتأييد المقاومة الفلسطينية وحقها في الدفاع عن نفسها، والتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة. وأصدر المتظاهرون بيانًا دعوا فيه الشعوب العربية والإسلامية لممارسة مزيد من الضغط على حكوماتهم، لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، واستنكروا الصمت الإسلامي والعالمي إزاء الوحشية الإسرائيلية.

وفي إيران، نُظمت مظاهرات تضامنية مع فلسطين في مدن كثيرة، أبرزها العاصمة طهران. وانطلقت مسيرات في طهران وعدة مدن أخرى عقب صلاة الجمعة، دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، وردد متظاهرون هتافات ضد إسرائيل وأميركا رافعين العلم الفلسطيني وعلم حزب الله اللبناني.

كما نظم العشرات من الإيرانيين موكبا بالسيارات تجاه معبر خسروي الحدودي مع العراق غربي البلاد، كأقرب نقطة حدودية رسمية من فلسطين.

دوليا.. لا للتواطؤ

ففي العاصمة الأميركية واشنطن ومدينة نيويورك انطلقت مظاهرات منددة بالمجازر الإسرائيلية والحرب على غزة.

وفي بريطانيا، نظم متظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر حزب العمال المعارض بلندن، للمطالبة بوقف تواطؤ بلادهم في جرائم حرب إسرائيل على الفلسطينيين. وطالب المشاركون بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على غزة، ونددوا بمواصلة لندن بيع أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في قتل الأبرياء في قطاع غزة المحاصر.

وفي ألمانيا، عم إضراب شامل المحال التجارية والشركات العربية، ومتضامين ألمان، في برلين، تنديدا بالعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعبيرا عن غضب الجاليات العربية والمتضامنين على ما وصفوه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال بيان لمبادرة برلين للإضراب من أجل غزة إن الإضراب رسالة احتجاج على الإبادة الجماعية الوشيكة في غزة، وندد البيان بالدعم الألماني غير المشروط لإسرائيل، مؤكدا أن الإضراب جاء للتضامن مع أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وفي سويسرا، قادت الجمعية التونسية لضحايا التعذيب، تظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، منددة بالقصف الإسرائيلي.

وشهدت 3 مدن ذات غالبية بوسنية في الجبل الأسود، وهي روزايي، وبلاف، وغوسيني، مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وفي مقدونيا، نظمت منصة دعم فلسطين تظاهرة في عاصمة شمال مقدونيا سكوبيه تحت شعار لا تظل صامتا بشأن المذبحة، وحمل المشاركون في التظاهرات أعلام فلسطين ولافتات تضامنية، وأخرى تندد بالجرائم الإسرائيلية.