في الخيمة كأنك في الشارع.. شاهد معاناة النازحين في غزة

وأنت تشاهد القصف الذي لا ينقطع عن قطاع غزة ليلا أو نهارا منذ نحو أسبوعين، لعلك تتساءل كيف يعيش سكان القطاع الفلسطيني في ظل هذا العدوان الإسرائيلي؟

المدنيون كالعادة هم الضحية، والنساء والأطفال هم أكثر المتضررين.

تقول هذه السيدة إنها قدمت وغيرها من معسكر جباليا إلى منطقة الصناعة في غزة مع أطفال صغار مشيا على الأقدام، و"كلما ذهبنا إلى مكان قالوا لنا إنه مهدد بالقصف الإسرائيلي".

أما عن الاضطرار للحياة داخل خيمة، فتقول النازحة الفلسطينية إن الانتقال من منزل إلى خيمة يجعلك تشعر أنك في الشارع.