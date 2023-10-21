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عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

21/10/2023

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

المصدر : الجزيرة