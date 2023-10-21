شهيد جديد يرفع عدد الشهداء بالضفة إلى 82 منذ طوفان الأقصى

استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات سابقة مع قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر، ليرتفع إلى 82 عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، والحرب الإسرائيلية على غزة.

واستشهد 13 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية.

جاء ذلك عندما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وفجّرت منزل الأسير ماهر شلون بذريعة إطلاقه الرصاص بالأغوار في فبراير/شباط الماضي. كما أصيب 4 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال خلال محاولتهم صد عملية الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر عدة مرات في فبراير/شباط الماضي وسقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى.

وتواصلت عمليات الاقتحام والمواجهات في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقال واسعة شملت عشرات الفلسطينيين، بينهم كوادر من حركة حماس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 32 شخصا في محافظة الخليل فجر الجمعة، كما جرى اعتقال 12 آخرين في بيت لحم، و6 في نابلس.

وفي المجمل، اعتقلت قوات الاحتلال 71 فلسطينيا بالضفة الغربية في آخر 48 ساعة، وفقا لما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.