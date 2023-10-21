رويترز: البيت الأبيض تراجع عن تصريح لبايدن أبدى فيه رغبته تأجيل إسرائيل عمليتها البرية بغزة

نسبت وكالة رويترز للبيت الأبيض تراجعه عن تصريح للرئيس جو بايدن قال فيه إنه يرغب في تأجيل إسرائيل عمليتها البرية المحتملة في غزة إلى حين الإفراج عن مزيد من المحتجزين.

وبرر البيت الأبيض التراجع عن تلك التصريحات بأن بايدن لم يسمع سؤالا طرحه أحد الصحفيين عن تأجيل إسرائيل الغزو البري وكان يظن أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من المحتجزين عندما أجاب بكلمة "نعم".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بن لابولت "كان الرئيس بعيدا. لم يسمع السؤال كاملا. السؤال بدا كما لو كان هل تود الإفراج عن المزيد من الرهائن؟ كان يعلق على شيء آخر".

وكان بايدن يصعد درج طائرة الرئاسة عندما ألقى أحد الصحفيين السؤال وسط صوت محركات الطائرة. توقف بايدن للحظة وقال "نعم" ثم صعد إلى الطائرة.

وفي وقت سابق عبر الرئيس الأميركي عن شكره لقطر وإسرائيل على جهودهما لإطلاق سراح المحتجزتين الأميركيتين في غزة.

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض إنه لن يتوقف عن مساعيه حتى يعود المحتجزون إلى بلادهم.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن بايدن ليس لديه أولوية أعلى من سلامة الأميركيين المحتجزين "رهائن" في جميع أنحاء العالم.