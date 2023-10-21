تحذيرات من تكرار مجزرة المعمداني في "مستشفى القدس" ومدارس للأونروا

ناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي لتحرك عاجل وفوري لمنع وقوع مجزرة جديدة بمستشفى القدس في غزة، بعد تلقيه تهديدا مساء اليوم من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء، وذلك تفاديا لتكرار مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- في بيان- إنها تلقت تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي طالب "بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجؤوا إليها باعتبارها مكانا آمنا".

وكان محيط مستشفى القدس قد تعرض لقصف عنيف قبل يومين.

وطالبت الجمعية العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني.

كما حذر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، سلامة معروف، من تكرار مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني التي راح ضحيتها مئات الأشخاص بينهم أطفال.

والأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن غارة إسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني الثلاثاء، أودت بحياة 471 فلسطينيا.





مدارس الأنروا

من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم أن 5 مدارس تشرف عليها لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة غزة، "لم تعد آمنة" بعد تلقيها تحذيرا إسرائيليا.

وقالت الأونروا -في بيان- "لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن"، معربة عن أسفها قائلة "لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة"، داعية إلى إخلاء "فوري".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت نحو 4137 قتيلا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مُصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

وفجر السابع من الشهر الجاري، أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.