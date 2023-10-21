استشهاد 16 صحفيا في العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 16 صحفيا منذ أن شنّت إسرائيل عدوانها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وفق الاتحاد الدولي للصحفيين.

ودان الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان أصدره أمس الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد الصحفيين، ودعا إلى إجراء تحقيق فوري في مقتلهم.

ووفق حصر نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فإن الصحفيين الذين استشهدوا هم محمد علي وخليل أبو عاذرة وسميح النادي وعصام بهار ومحمد بلعوشة وعبد الهادي حبيب وحسام مبارك وأحمد شهاب، ومحمد فايز يوسف أبو مطر وسعيد الطويل ومحمد صبح وهشام النواجحة وأسعد شملخ ومحمد الصالحي وإبراهيم لافي ومحمد جرغون.

وأشارت النقابة إلى انقطاع الاتصال مع المصور الصحفي هيثم عبد الواحد، في حين أبلغت عائلة الصحفي نضال الوحيدي وسائل الإعلام أن ابنها معتقل لدى الجيش الإسرائيلي بعد انقطاع الاتصال معه.

وطالب الاتحاد الدولي الصحفيين الميدانيين في القطاع باتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء معدات السلامة المهنية وعدم الذهاب للتغطيات من دونها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف صحفيين بصاروخ موجه نحو سيارتهم بجنوب لبنان في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما أدى إلى استشهاد مصور وكالة رويترز عصام عبد الله وإصابة 3 صحفيين آخرين بينهم مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار.