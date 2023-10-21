أردوغان لهنية: أنقرة تبذل جهودا من أجل وقف إطلاق النار

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في اتصال هاتفي اليوم السبت، الوضع في قطاع غزة.

وقال أردوغان، إن أنقرة تسعى جاهدة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة، وأنها تبذل جهودا حثيثة لضمان وقف إطلاق النار في المنطقة في أقرب وقت.

وشدد الرئيس التركي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على "أنه لا يمكن إيجاد حل جذري للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية دون إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وأبلغ أردوغان هنية أن تركيا ستواصل مساعيها على الساحة الدولية من أجل إحلال السلام الدائم.

وفي وقت سابق، أشار أردوغان، في كلمة ألقاها الأحد الماضي، "إلى أن من يعرف تاريخ الشرق الأوسط يعي حقيقة أن المسألة الفلسطينية تقع في صلب كل المشاكل في المنطقة، وإن لم يتم حل هذه المسألة بالشكل العادل فالمنطقة ستبقى تتوق للسلام".

ويرى الرئيس التركي أن الفلسطينيين والإسرائيليين معا والمنطقة برمتها يدفعون فاتورة كل تأخير لتأسيس العدالة.