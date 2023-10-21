أبرز تطورات اليوم الـ14 لعملية طوفان الأقصى
21/10/2023
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بلغ 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف جريح، بينما تواصل القصف على القطاع لليوم الـ14 على التوالي.
في غضون ذلك، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين لدواع إنسانية، وذلك استجابة لجهود قطرية.
وأضاف الناطق باسم كتائب القسام "أطلقنا سراح المحتجزتين الأميركيتين لنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته هي ادعاءات كاذبة".
وعلى مدار يوم الجمعة، تواصلت المظاهرات والمسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة في مدن عربية وغربية.
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ14 من طوفان الأقصى:
- وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد إطلاق كتائب القسام سراح محتجزتين أميركيتين.
- الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد تلقيه تهديدا من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس في غزة.
- الرئيس الأميركي جو بايدن يقول إنه حصل على التزام مصري إسرائيلي بفتح معبر رفح.
- المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يؤكد أن 17 مسجدا وكنيسة واحدة تعرضت للقصف منذ بدء العدوان.
- حزب الله اللبناني قال إن المقاومة استهدفت بالصواريخ الموجهة موقع هرمون المقابل لبلدة رميش، كما قصف الحزب 5 مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
- البيت الأبيض يقول إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت نحو 106 مليارات دولار تمويلا إضافيا لأوكرانيا وإسرائيل ولحماية الحدود الأميركية.
- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة مقتل اثنين من موظفيها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لقتلاها ارتفع إلى 16 منذ بدء الحرب.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد في مؤتمر صحفي عقده في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة إن سكان غزة يعانون انعدام الماء والغذاء والمواد الأساسية.
- وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 16 مسيحيا باستهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس.
- القمة الأولى لمجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في الرياض تدعو بيانها الختامي لوقف إطلاق النار.
- أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
- الجيش الإٍسرائيلي يعلن قصفه 100 هدف جديد في أنحاء قطاع غزة الليلة الماضية.
- 411 موظفا في مكاتب أعضاء الكونغرس يوجهون رسالة مفتوحة تدعو لوقف إطلاق النار بغزة.
- مراسلة الجزيرة تؤكد ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 17 فلسطينيا بينهم أطفال.
- غارة جوية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي دمرت المسجد العمري في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.
- الجيش اللبناني يعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة استشهاد فرد من فريق إعلامي بنيران إسرائيلية قرب بلدة حولا جنوب لبنان.
- وكالة الصحافة الفرنسية تقول إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تدرس تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
- طائرات الاحتلال عاودت قصف الأبراج السكنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.
- موقع أكسيوس الأميركي ينقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن لدى تل أبيب مؤشرات على أن الصواريخ التي أطلقت من اليمن كانت موجهة نحو إسرائيل.
المصدر : الجزيرة