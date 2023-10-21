أبرز تطورات اليوم الـ14 لعملية طوفان الأقصى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بلغ 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف جريح، بينما تواصل القصف على القطاع لليوم الـ14 على التوالي.

في غضون ذلك، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين لدواع إنسانية، وذلك استجابة لجهود قطرية.

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام "أطلقنا سراح المحتجزتين الأميركيتين لنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته هي ادعاءات كاذبة".

وعلى مدار يوم الجمعة، تواصلت المظاهرات والمسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة في مدن عربية وغربية.

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ14 من طوفان الأقصى: