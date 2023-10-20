معاريف: 80% من الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر

قالت صحيفة معاريف إن 80% من الإسرائيليين يحمّلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لاستطلاع أجراه معهد "لازار" لصالح الصحيفة.

ورأى 8% فقط من الإسرائيليين -وفقا للاستطلاع الذي شمل 510 أشخاص- أن نتنياهو لا يتحمل المسؤولية، بينما قال 12% إنهم لا يعرفون من المسؤول.

وخلال الأيام الماضية، أعلن مسؤولون إسرائيليون تحملهم مسؤولية الإخفاق الأمني في منع الهجمات التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غلاف قطاع غزة تحت اسم طوفان الأقصى، ومنهم وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا.

وأقر بالإخفاق أيضا رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي، وقائد القوات الجوية تومر بار، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو.

أما نتنياهو، فلم يعلن بعد تحمله المسؤولية عن هذه الأحداث.





هجوم بري واسع

وأشار استطلاع معاريف إلى أن 65% من الإسرائيليين يؤيدون عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، في حين يعارضها 21%، وهناك 14% لم يكن لهم رأي محدد.

ورأى 51% من الإسرائيليين أنه في الوقت الحالي يجب أن يكون الرد على حزب الله اللبناني مركزا، في حين قال 30% إنه ينبغي اتخاذ إجراءات واسعة النطاق في لبنان، وامتنع 19% عن إبداء رأيهم في الأمر.

وقالت الصحيفة إن غالبية الجمهور الإسرائيلي (65%) متفائلون بمستقبل دولة إسرائيل، و38% متفائلون تماما، و27% متفائلون جدا، و25% متشائمون و10% لا يعرفون.

وتوقع الاستطلاع أن تحصل أحزاب الحكومة الإسرائيلية على 43 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120، إذا أجريت الانتخابات الآن، وكانت التوقعات تشير إلى 42 مقعدا في الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي.





وأظهرت التوقعات أيضا أن أحزاب المعارضة ومعها الأحزاب العربية قد تستحوذ على أغلبية 77 مقعدا، مقارنة بـ78 الأسبوع الماضي.

ورأى 28% من المشاركين بالاستطلاع أن نتنياهو هو الأصلح لرئاسة الحكومة، في حين قال 48% إن زعيم حزب الوحدة الوطنية وزير الدفاع السابق بيني غانتس هو الأصلح للمنصب ولم يملك 23% رأيا محددا.