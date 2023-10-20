مساع صينية روسية لتهدئة الأزمة في الشرق الأوسط

أعلنت الصين استعدادها لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وأرجعت سبب الأزمة الحالية في قطاع غزة إلى عدم وجود ضمان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جيون القول بعد لقاء مع نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف في الدوحة الخميس، إن بكين وموسكو تتبنيان الموقف نفسه بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف تشاي أن بلاده تشعر بالحزن إزاء الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتدهور الشديد في الوضع الإنساني في فلسطين، ومستعدة للعب دور إيجابي في استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، فضلا عن التنفيذ الحقيقي لحل الدولتين والدفع من أجل تسوية قريبة وشاملة وعادلة ونهائية للقضية الفلسطينية.

وقال تشاي إن الصين تعارض وتدين جميع الأفعال التي تلحق الضرر بالمدنيين وأي انتهاكات للقانون الدولي.

ووصل تشاي أمس الخميس إلى قطر محطته الأولى من جولة في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه رغم إدانته "لكل الأعمال التي تلحق الأذى بالمدنيين" فإن "تصرفات إسرائيل تجاوزت نطاق الدفاع عن النفس".