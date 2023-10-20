ما التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل فرضه على سكان غزة؟

يعرف التهجير القسري بأنه إبعاد الأشخاص عن أراضيهم بشكل دائم أو مؤقت على غير إرادتهم دون توفير الحماية القانونية أو غيرها من الوسائل الأخرى لهم، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية.

ويكون التهجير القسري إما بصورة مباشرة عبر استخدام القوة أو غير مباشرة عبر التهجير من خلال وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.

ويتعرض الفلسطينيون منذ 75 عاما للتهجير القسري الذي يصنف أيضا كجريمة ضد الإنسانية، وهو سياسة ممنهجة يمارسها ضدهم الاحتلال الإسرائيلي منذ نكبة عام 1948.

وعرف التاريخ حالات أخرى للتهجير القسري حيث تم تهجير تتار القرم في عهد الزعيم السوفياتي السابق جوزيف ستالين عام 1944، كما تم تهجير مسلمي الروهينغا بعد عمليات إبادة وحرق تعرضوا لها من قِبَل جيش ميانمار.