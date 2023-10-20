الفائز بجائزة صندوق قطر للتنمية يتمسك بحلمه رغم تدمير مختبره في غزة

حين أغلق الباحث صلاح الصادي باب مختبره في قطاع غزة قبل ما يزيد على شهر ليلتحق ببرنامج منحة "فولبرايت" الأميركية لتطوير الريادة، لم يكن يعلم أنه الإغلاق الأخير. فالباب الذي عبر منه نحو عالم المختبر الذي احتضن تجاربه واختراعاته التي فاز بعضها بجوائز عالمية لم يعد هناك، لقد مسحه تماما العدوان الإسرائيلي.

يتحدث الصادي الباحث في الكيمياء الصناعية (40 عاما) للجزيرة نت، بعد فوز مشروعه "الفلتر الأزرق" بالنسخة الأولى من جائزة صندوق قطر للتنمية والاستدامة على هامش حوار قطر الوطني حول تغير المناخ الأحد الماضي، عن رغبته الدائمة المدفوعة بفضوله مذ كان طفلا لإيجاد حلول يتجاوز بها صعوبات الحصار على القطاع، وتمكن مشاركتها مع العالم أيضا.

يتخصص مشروع "الفلتر الأزرق" في معالجة المياه وتنقيتها عبر بذور النباتات ويسهم في دعم الزراعة المستدامة والحفاظ على البيئة.

فحين كان الصادي يحضّر مشروع تخرجه في الدراسات العليا عن تنقية المياه من عنصر النترات المرتفع بها، وسط معاناة القطاع من تلوث مياه يصل إلى 97% ويؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة، أراد أن يكون لنتائجه العلمية أثر ملموس يحسّن جودة حياة الناس ونوعية المياه المستخدمة في الزراعة.

إذ يسهم مشروع الصادي في توفير فرص اقتصادية وتحسين الأمن الغذائي في القطاع الذي ارتفع به معدل انعدام الأمن الغذائي إلى 69% عام 2021 نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007.

ويشير الصادي إلى أنه واجه تأخيرات عدّة في أثناء إنجازه مشروع "الفلتر الأزرق" فرضها الحصار، لا سيما أنه لا يستطيع إجراء التحاليل اللازمة في ظل ارتفاع كلفتها في غزة وعدم وجود الأدوات اللازمة لإجراء بعض الاختبارات، "فبعض التحاليل التي يفترض أن تُنجز في غضون 5 ثوانٍ، حصلت عليها بعد 6 شهور لأني اضطررت إلى إرسال العينات لتحليلها في مصر، ناهيك عن غياب التمويل لدراسة العينات الكبيرة"، حسبما يقول الصادي.

غير أن مشكلة المياه التي يحاول مشروع الصادي معالجتها لا توجد في قطاع غزة فحسب، بل يمكن استعمال مشروعه في معالجة مشكلة تلوث المياه العالمية، حسب ما يؤكد الباحث الفلسطيني، خصوصا أن المشروع قائم على أدوات قابلة لإعادة التدوير ولا تلحق أي ضرر بالبيئة.

فرصة للتعريف بفلسطين

لم يستطع الصادي القدوم إلى قطر لاستلام جائزته، لكن التزامه ببرنامج المنحة الأميركية مكّنه من تعريف المشتركين من مختلفي الجنسيات على القضية الفلسطينية حين شنّت إسرائيل عدوانها على غزة بعد تعرضها لعملية "طوفان الأقصى" المباغتة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لا سيما مع انتشار المعلومات المضللة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الإعلام الغربي.

وفي هذا الصدد، يقول الصادي إنه شرح معاناتهم في قطاع غزة للمشتركين في المنحة، إذ "لم يعرفوا أي شيء"، لكنهم الآن يتابعون الإعلام العربي بحثا عن المعلومات الحقيقية لما يجري في فلسطين.

ويضيف الصادي أن إدارة المنحة الأميركية عرضت عليه البقاء في الولايات المتحدة، لا سيما أنه يستطيع تقديم طلب لجوء في ظل استمرار الحرب على غزة، لكنه يوضح أنه يريد الاستمرار في البحث وريادة الأعمال بالدول العربية، رافضا هجرة العقول، ومتسائلا لماذا قد يريد أن تخدم أفكاره دولا أجنبية لا يشاركها الثقافة، في حين يمكنه أن يشارك خبرته ومعرفته مع الشباب العربي.





"الحرب لا تعني أن نتوقف"

عاش الصادي حروب قطاع غزة جميعها، التي تركت انعكاساتها على حياته وإنجازاته العلمية.

ففي حرب عام 2019، التي أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية معركة "صيحة الفجر" واندلعت بعد اغتيال الاحتلال لقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في شقته السكنية، لم يتمكن الصادي من السفر لينال جائزة فوزه بأفضل مشروع تخرج عن مرحلة الماجستير بتفوق على 120 جامعة أوروبية.

ويردف الصادي أن إغلاق معبر رفح وصعوبة سفر الغزيين منعه من المشاركة في عديد من المؤتمرات العلمية التي دُعي إليها، وتلقي جوائز عن مشاريع وأبحاث فاز بها.

الحروب تدمر كل شيء في حياة المرء، لكن لا يمكنه إلا أن يستمر الكفاح، حسب ما يقول الصادي الذي يوضح أن سبيله للخروج من الحيرة التي تخلّفها الحروب في نفسه هو استمراره في العمل والإنجاز ليترك تأثيرا إيجابيا عند الناس من شأنه رفع هممهم.





مختبر جديد

يخطط الصادي للعودة إلى غزة بعد انتهاء الحرب، حتى يستفيد من جائزة صندوق قطر للتنمية بتطوير عمله البحثي ومشاريعه الريادية بما يتعلق بالبيئة والصحة، وبدء الخطوات الأولى لبناء مختبر علمي ضخم.

وجد الصادي راحته في العمل بمختبره الذي دمره القصف الإسرائيلي الانتقامي، رغم أنه لم يكن مجهزا بآلات تساعده على إنجاز كل ما يريده، لكنه كان "مكان تحقيق الطموحات والأحلام"، كما يقول الصادي.

ويطمح الصادي للاستفادة من مشروع "الفلتر الأزرق" بمعالجة ملوحة مياه البحر حين يعود إلى قطاع غزة، قائلا إن لديه فريق عمل يساعده في مشاريعه البحثية ويعمل حاليا على تأسيس فريق دولي في أثناء وجوده في أميركا.

قد يكون من الصعب إعادة بناء مختبر مجهز بآليات حديثة مع نقص التمويل في القطاع المحاصر الذي يواجه عدوان إسرائيل المتكرر، لكن الصادي يؤمن بأن "الله سيعوضنا بكل خير" وبأن الأهداف التي تبدو صعبة التنفيذ تكون بداية المشاريع المهمة.