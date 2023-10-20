شاهد.. حوامات قسّامية استخدمت لضرب آليات جيش الاحتلال

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة مقطعا مرئيا للحوامات التي استخدمتها في استهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة "طوفان الأقصى".

ويظهر في المقطع عناصر من القسام وهم يجهزون إحدى الحوامات قبل تحليقها جوا، وصولا إلى إلقاء حمولتها على أحد الأهداف وإصابته بدقة.

واختُتم المقطع بعبارة "وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل".

ودأبت كتائب القسام خلال المعركة الحالية ضد إسرائيل على الكشف عن بعض معداتها العسكرية على غرار قذيفة "الياسين" ذات العيار 105 مليمترات، فضلا عن إدخال منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز "مُتبّر 1".