شاهد.. تجمع حاشد قرب البيت الأبيض تضامنا مع غزة

شارك مئات الناشطين الجمعة، في مظاهرة بالقرب من البيت الأبيض بالولايات المتحدة، تأييدا لفلسطين وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف لليوم الـ14 مخلّفا آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية بما فيها المستشفيات.

BREAKING: Thousands are gathering on the National Mall in DC right now to demand ‘Cease Fire Now!’ Black Lives Matter, pro-democracy, pro-labor, Palestinian, Jewish, and interfaith groups are all here. pic.twitter.com/e4qgk348RV

At the National Mall, where demonstrators have gathered to call for #CeasefireNOW . @CoriBush is speaking now. pic.twitter.com/e1nw2MFKpM

وطالب المحتجون -الذين شاركهم المظاهرة أعضاء في الكونغرس منهم النائبة كوري بوش- بوقف إطلاق النار والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين الهتافات والشعارات المناهضة لإسرائيل.

I applaud the courageous Muslim and Jewish congressional staffers who led a letter calling for a #CeasefireNOW.

I’m aware of the risk you’re taking to stand on the right side of history.

I see you. We see you. You are loved, valued & appreciated. https://t.co/bvtc1jSMb7

— Cori Bush (@CoriBush) October 19, 2023