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شاهد.. تجمع حاشد قرب البيت الأبيض تضامنا مع غزة

People rally at the National Mall during a pro-Palestinian demonstration in Washington, Friday, Oct. 20, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)
المتظاهرون تجمعوا في “ناشيونال مول” بواشنطن تأييدا لفلسطين (أسوشيتد برس)
20/10/2023

شارك مئات الناشطين الجمعة، في مظاهرة بالقرب من البيت الأبيض بالولايات المتحدة، تأييدا لفلسطين وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف لليوم الـ14 مخلّفا آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية بما فيها المستشفيات.

وطالب المحتجون -الذين شاركهم المظاهرة أعضاء في الكونغرس منهم النائبة كوري بوش- بوقف إطلاق النار والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين الهتافات والشعارات المناهضة لإسرائيل.

كما ضمت المظاهرة عددا من الناشطين ومجموعات بينها "حياة السود مهمة"، وأخرى مؤيدة للعمال والديمقراطية، ومجموعات دينية، وفق مقاطع مصورة نشرها مشاركون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت العاصمة واشنطن، شهدت تجمعا مساء السبت الماضي، لآلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، الذين احتجوا أمام البيت الأبيض هاتفين "حرروا فلسطين"، ورافعين أعلاما فلسطينية ولافتات "أوقفوا الاحتلال" و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

كما شهدت نيويورك وقفات تضامنية مع غزة، بينها وقفة شارك  فيها المئات من أعضاء الجالية اليهودية ودعت إليها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، لإعلان موقفهم الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  أدى إلى استشهاد 3478 شخصا، وإصابة 12 ألفا آخرين، ويترافق ذلك مع عملية "طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين والمقدسات في القدس.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي