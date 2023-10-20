شاهد.. تجمع حاشد قرب البيت الأبيض تضامنا مع غزة

شارك مئات الناشطين الجمعة، في مظاهرة بالقرب من البيت الأبيض بالولايات المتحدة، تأييدا لفلسطين وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف لليوم الـ14 مخلّفا آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية بما فيها المستشفيات.

BREAKING: Thousands are gathering on the National Mall in DC right now to demand ‘Cease Fire Now!’ Black Lives Matter, pro-democracy, pro-labor, Palestinian, Jewish, and interfaith groups are all here. pic.twitter.com/e4qgk348RV — Malini Ranganathan (@maliniranga) October 20, 2023

At the National Mall, where demonstrators have gathered to call for #CeasefireNOW. @CoriBush is speaking now. pic.twitter.com/e1nw2MFKpM — haajrah👩🏽‍💻 (@haajrahgilani) October 20, 2023

وطالب المحتجون -الذين شاركهم المظاهرة أعضاء في الكونغرس منهم النائبة كوري بوش- بوقف إطلاق النار والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين الهتافات والشعارات المناهضة لإسرائيل.

I applaud the courageous Muslim and Jewish congressional staffers who led a letter calling for a #CeasefireNOW. I’m aware of the risk you’re taking to stand on the right side of history. I see you. We see you. You are loved, valued & appreciated. https://t.co/bvtc1jSMb7 — Cori Bush (@CoriBush) October 19, 2023

كما ضمت المظاهرة عددا من الناشطين ومجموعات بينها "حياة السود مهمة"، وأخرى مؤيدة للعمال والديمقراطية، ومجموعات دينية، وفق مقاطع مصورة نشرها مشاركون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.

🇺🇸 Miles de manifestantes se reúnen en el National Mall en Washington DC para denunciar las acciones militares de Israel contra Gaza. pic.twitter.com/E3YvFvKnYb — 🔎✍📝𝓙𝓸𝓱𝓪𝓷 𝓟é𝓻𝓮𝔃 𝓜𝓪𝓻𝔁𝓲𝓼𝓽𝓪🔎✍📝📕 (@MarxistaJohan) October 20, 2023

وكانت العاصمة واشنطن، شهدت تجمعا مساء السبت الماضي، لآلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، الذين احتجوا أمام البيت الأبيض هاتفين "حرروا فلسطين"، ورافعين أعلاما فلسطينية ولافتات "أوقفوا الاحتلال" و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

كما شهدت نيويورك وقفات تضامنية مع غزة، بينها وقفة شارك فيها المئات من أعضاء الجالية اليهودية ودعت إليها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، لإعلان موقفهم الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 3478 شخصا، وإصابة 12 ألفا آخرين، ويترافق ذلك مع عملية "طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين والمقدسات في القدس.