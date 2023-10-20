رئيس وزراء قطر لوزير خارجية بريطانيا: سياسة العقاب الجماعي لغزة غير مقبولة

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في الدوحة مساء أمس الخميس إن قتل المدنيين الأبرياء وممارسة سياسة العقاب الجماعي لغزة أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة فتح ممرات إنسانية لغزة.

وقد جرى خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية البريطاني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ILExT7p3Wh — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 19, 2023

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، مؤكدا أن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف.