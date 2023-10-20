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رئيس وزراء قطر لوزير خارجية بريطانيا: سياسة العقاب الجماعي لغزة غير مقبولة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري واستقباله لوزير الخارجية البريطاني المصدر: حساب الخارجية القطرية على إكس
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) خلال لقائه جيمس كليفرلي (الخارجية القطرية)
20/10/2023

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في الدوحة مساء أمس الخميس إن قتل المدنيين الأبرياء وممارسة سياسة العقاب الجماعي لغزة أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة فتح ممرات إنسانية لغزة.

وقد جرى خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، مؤكدا أن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)