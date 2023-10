مظاهرات بمدن عربية وغربية رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

تواصلت اليوم المظاهرات الاحتجاجية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وبمجزرة مستشفى المعمداني التي خلفت مئات الشهداء، في عدة دول عربية وإسلامية وفي مدن غربية.

تونس

تجددت الخميس احتجاجات أمام السفارة الفرنسية في تونس العاصمة، حيث طالب المشاركون فيها برحيل السفير واتهموا باريس بالمشاركة في العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وتجمع مئات الشباب أمام السفارة الفرنسية في شارع الحبيب بورقيبة، ورددوا هتافات تنادي برحيل السفير، وتعتبر فرنسا متورطة في الاعتداءات على غزة.

ومن بين الهتافات "طرد السفير واجب"، و"الفرنسيس والأميركان شركاء في العدوان"، و"الشعب يريد طرد السفير"، و"الشوارع والغضب.. لا منابر ولا خطب".

الجزائر

شارك آلاف الجزائريين الخميس في تظاهرات حاشدة بمختلف محافظات البلاد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تلبية لدعوة أطلقتها أحزاب سياسية وتنظيمات المجتمع المدني، تحت عنوان "نداء من أجل نصرة فلسطين".

وانطلقت مظاهرة حاشدة في العاصمة الجزائر، من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء، حمل خلالها المتظاهرون أعلام فلسطين، كما رددوا شعارات "فلسطين الشهداء"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"بالروح بالدم نفديك يا غزة".

كما خرجت أيضا مسيرات حاشدة، بمدن قسنطينة وجيجل وسكيكدة (شرق)، وكذلك باتنة التي شهدت مشاركة الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال في المسيرة، بحسب الصور التي بثها التلفزيون الرسمي.

الأردن

شارك مئات الأردنيين مساء الخميس، في وقفة تضامنية أمام السفارة الإسرائيلية في عمان مع سكان غزة ونصرة للمقاومة الفلسطينية، حسبما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل.

كما شارك العشرات من أهالي محافظة المفرق الأردنية مساء الخميس في وقفة تضامنية مع سكان غزة ونصرة للمقاومة. واحتشد متظاهرون أردنيون في عدة مناطق ومدن أردنية أخرى لدعم غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

المغرب

شارك عشرات المغاربة الخميس في وقفة تضامنية مع قطاع غزة أمام مبنى الأمم المتحدة بالرباط، تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني الذي أوقع مئات القتلى والجرحى.

وعبر المحتجون خلال الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، عن رفضهم خطط إسرائيل ترحيل الفلسطينيين من غزة.

ورفع المشاركون لافتات مساندة للقضية الفلسطينية، منددين باستهداف المدنيين وبالهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني.

موريتانيا

تظاهر صحفيون أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة نواكشوط تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف ما وصفوه "حرب الإبادة" و"جرائم الحرب" المرتكبة في غزة. كما رفعوا شعارات تدعو إلى حماية الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة قتلتهم.

الكويت

نظّم طلبة وقفات تضامنية لدعم الفلسطينيين وللتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وردّد المشاركون في الوقفات شعارات تستنكر ما وصفوه بصمت المجتمع الدولي خصوصا بعد مجزرة المستشفى المعمداني.

وكانت وزارة التربية الكويتية وجهت تعميما لكافة المدارس لتنظيم وقفات تضامنية مع الفلسطينيين.

مصر

تظاهر العشرات من الطلاب والطالبات في جامعة عين شمس بالقاهرة، دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي. وردد المتظاهرون هتافات تنادي بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتندد بممارسة الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للمدنيين والأطفال في القطاع.

فرنسا

شارك الآلاف في تظاهرة داعمة للفلسطينيين في باريس الخميس بعدما رفعت السلطات الحظر الذي كان مفروضا عليها.

وكانت محكمة باريسية قد علّقت الحظر على التظاهرة المقرر تنظيمها في ساحة لاريبوبليك بوسط باريس.

وتجمع الآلاف للمشاركة في التظاهرة التي شهدت اشتباكات مع عناصر في الشرطة الذين استخدموا رذاذ الفلفل لتفريق الحشود، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ألمانيا

أصيب أكثر من 60 شرطيا خلال مظاهرة جديدة مؤيدة للفلسطينيين في برلين شهدت وفق السلطات "أعمال تمرد".

وأوضحت الشرطة أن "65 شرطيا أصيبوا بجروح"، فيما جرى "توقيف 174 شخصا، 65 منهم يخضعون لتحقيق جنائي" في المظاهرة التي جرت في حي نويكولن الشعبي الذي يضم جالية عربية كبيرة.

وبعد أن طلبت الشرطة من المشاركين التفرق، "وُضعت حاويات قمامة وعوائق على الطريق"، و"رُشق عناصر الشرطة بالحجارة والمفرقعات" -بحسب السلطات- ورد رجال الشرطة باستخدام خراطيم المياه.

الولايات المتحدة

شارك العشرات من اليهود الأميركيين في تظاهرة أمام منزل نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في لوس أنجلوس، للمطالبة بوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتوقف عن دعم الحرب والمجازر التي تحدث بفلسطين، وفق تعبيرهم.

About 50 members of Los Angeles’ Jewish community have gathered outside Vice President Kamala Harris’ Brentwood home Thursday morning to protest the Israeli bombardment of Gaza and to call for an immediate ceasefire. #Israel #Palestine pic.twitter.com/XT6omN0VfK — Andrew J. Campa (@campadrenews) October 19, 2023

كما شارك العشرات من النشطاء الأميركيين وأبناء الجالية العربية والإسلامية في تظاهرة أمام مجلس مدينة فيلادلفيا الخميس، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين الهتافات المطالبة بوقف إطلاق النار وتحرير فلسطين ومطالبين أعضاء المجلس برفض إدانة المقاومة ودعم جهود وقف الحرب.

Philadelphians are gathered outside of City Hall and packed into City Council chambers to demand an end to the genocide against Gaza. Ceasefire now! pic.twitter.com/5lmJiS7z2J — Philadelphia CPUSA (@phillycpusa) October 19, 2023

أيرلندا

احتشد مئات المتظاهرين مساء الخميس أمام مجلس مدينة بلفاست في أيرلندا، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات تطالب بطرد السفير الإسرائيلي.

IRSP activists among the large crowd outside Belfast City Hall right now supporting the Palestinian resistance and calling for the expulsion of the Israeli ambassador to Ireland 🇵🇸 🇮🇪 #palestine #belfast #ireland pic.twitter.com/QumuUjaZCt — Irish Republican Socialist Party (@irspireland) October 19, 2023

الدانمارك

شارك العشرات من المتظاهرين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، في تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، بمدن أدونسي وكولين وهلسينور، رافعين الأعلام ومرددين هتافات رافضة للمجازر التي يقترفها جيش الاحتلال.

السويد

احتشد العشرات من الناشطين السويديين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بمدينة مالمو السويدية الخميس، دعما لفلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي.

النرويج

شارك متظاهرون مساء الخميس في مدينة ستانفجار النرويجية في وقفة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ودعم المقاومة الفلسطينية.

هولندا

احتشد متظاهرون في مدينة أوترخت الهولندية مساء الخميس دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

النمسا

نظم عشرات الأشخاص وقفة في مدينة فيينا النمساوية مساء الخميس رافعين الاعلام الفلسطينية و منددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة.